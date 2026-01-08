El pilates y la salud del corazón

Durante la Primera Guerra Mundial trabajó con soldados heridos, creando ejercicios de rehabilitación y adaptando camas y resortes, de donde surgieron aparatos hoy conocidos como la chair, el cadillac y el reformer. Llamó a su método “contrología”, poniendo el acento en el control del cuerpo y del movimiento. Pilates nunca utilizó su apellido para nombrar su método y falleció a los 83 años a causa de un enfisema pulmonar -era gran fumador de puros-, en una época en la que no se conocían los riesgos del tabaquismo como hoy. Su aspiración era que su método fuera incorporado por la medicina, algo que no logró en vida, pero que el tiempo terminó confirmando.