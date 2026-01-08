Secciones
Encuentro con petroleros: Trump analiza el futuro del sector
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá hoy un encuentro con los directivos de las principales compañías petroleras del país para analizar el futuro del sector en Venezuela, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Durante la cumbre, buscará explorar nuevas oportunidades de negocio para las empresas estadounidenses en el país caribeño. El contexto de la reunión se produce después de la captura y traslado a Nueva York del dictador derrocado de Venezuela Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de delitos relacionados con el narcotráfico. 

Tras su detención, Washington ha solicitado acceso completa la explotación de los vastos recursos petroleros venezolanos, lo que marcaría un nuevo capítulo en la relación bilateral y en la estrategia energética de Estados Unidos.

Temas Nicolás MaduroDonald TrumpCrisis en Venezuela
