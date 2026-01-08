EEUU capturó un petrolero ruso ligado a Venezuela

“EEUU debe controlar las ventas de crudo para impulsar el cambio político en Venezuela”

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, a un día de que el presidente de su país, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 millones y 50 millones de barriles de crudo a EEUU. “Comercializaremos el crudo que sale de Venezuela; primero, este petróleo, y luego de manera indefinida. De ahora en adelante vamos a vender la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento organizado por Goldman Sachs. Estimó que la producción petrolera de Venezuela podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles por día, y sostuvo que Washington debe controlar las ventas de crudo para impulsar el cambio político en ese país. En medio de las negociaciones entre Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aquel anunció que Venezuela enviará a puertos estadounidenses entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU. Dijo que los barriles -“de alta calidad”- serán vendidos a precio de mercado, lo que implica más de U$S 2.000 millones a la cotización actual.