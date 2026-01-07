Rusia denuncia como “piratería” la incautación estadounidense del petrolero Bella 1

Estados Unidos concretó la incautación de un buque con bandera rusa que navegaba por el Atlántico Norte con rumbo a Venezuela, luego de una persecución que se prolongó por más de dos semanas. El petrolero, actualmente identificado como Marinera y antes conocido como Bella 1, había logrado evadir durante días a la Guardia Costera de EEUU, que monitorea a los buques sancionados que transportan petróleo ilícito en aguas cercanas a Venezuela.