Rusia denuncia como “piratería” la incautación estadounidense del petrolero Bella 1

Rusia rechazó con firmeza la incautación del petrolero Bella 1 por parte de Estados Unidos, al considerar que la acción constituye una violación de la libertad de navegación en alta mar.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Transporte, Moscú recordó que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ningún Estado puede usar la fuerza contra buques registrados bajo la jurisdicción de otro país.
El comunicado, emitido bajo la dirección de Andréi Nikitin, precisó además que tras la intervención del Comando Europeo de EEUU, el gobierno ruso “perdió contacto” con la nave. Por su parte, el legislador Andrei Klishas calificó la incautación de un “acto de piratería absoluta”, según informó la agencia estatal TASS, consignó "Ámbito".
Estados Unidos concretó la incautación de un buque con bandera rusa que navegaba por el Atlántico Norte con rumbo a Venezuela, luego de una persecución que se prolongó por más de dos semanas. El petrolero, actualmente identificado como Marinera y antes conocido como Bella 1, había logrado evadir durante días a la Guardia Costera de EEUU, que monitorea a los buques sancionados que transportan petróleo ilícito en aguas cercanas a Venezuela.
Según fuentes, durante su huida, la nave contó con apoyo disuasivo, incluyendo la presencia de un submarino y un buque de guerra.
La empresa rusa BurevestMarin, propietaria del barco, denunció la acción estadounidense, señalando que la nave se encontraba vacía y navegaba en lastre. “Nuestro buque civil ha sido perseguido durante días por la Guardia Costera de EE. UU., a pesar de los intentos del capitán por comunicar su identidad y carácter civil, mientras aviones de reconocimiento P-8A Poseidon supervisaban sus movimientos”, afirmó la compañía.
Finalmente, la Guardia Costera estadounidense logró abordar el petrolero sin incidentes ni resistencia por parte de la tripulación, concluyendo así la extensa persecución en el Atlántico Norte.
El Bella 1 fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por integrar una “flota fantasma” dedicada al transporte de petróleo en violación de sanciones internacionales. Un primer intento de captura se había registrado el mes pasado cerca de Venezuela, pero el buque logró evadirlo.
Tras esa maniobra, las autoridades estadounidenses continuaron su seguimiento mientras la nave avanzaba hacia el noreste, desplegando aviones de patrulla marítima P-8 desde la base aérea de Mildenhall, en Inglaterra, que monitorearon sus movimientos frente a la costa del Reino Unido antes de la intercepción.
Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, rebautizó la nave como Marinera y la inscribió en el registro oficial de Rusia. A su vez, el gobierno ruso presentó una protesta formal exigiendo el cese de la persecución. Sin embargo, la administración estadounidense no reconoce la nueva condición del buque y lo considera, de hecho, un barco apátrida, reforzando la legalidad de la operación según su criterio.