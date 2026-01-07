Números de Oro: cinco lectores se repartieron el pozo de $6.000.000 de LA GACETA.

Otra de las ganadoras es Adriana Gabriela Nieva, de 42 años, casada, con tres hijos y vecina del barrio Victoria, en San Miguel de Tucumán. Ama de casa y con un micro emprendimiento, participa desde hace muchos años. Contó que su papá le compra el diario todos los viernes como regalo. Por el momento, aún no decidió en qué utilizará el dinero.