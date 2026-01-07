Números de Oro: cinco lectores se repartieron el pozo de $6.000.000 de LA GACETA.

El entretenimiento Números de Oro de LA GACETA tuvo una semana especial: el pozo acumulado de $6.000.000 fue repartido entre cinco lectores, que se llevaron $1.200.000 cada uno.
Los ganadores son Albina de las Mercedes Gerónimo, de 70 años, jubilada y vecina de San Miguel de Tucumán. Tiene tres hijos y cuatro nietos, participa desde los inicios del entretenimiento y utilizará el dinero para arreglar su casa.
También resultó beneficiado Vicente Lorenzo Paz, de 70 años, soltero y residente en Muyo. Participa desde hace muchos años y esta es la primera vez que gana. Con el premio planea realizarse una operación y arreglar su vehículo.
Otra de las ganadoras es Adriana Gabriela Nieva, de 42 años, casada, con tres hijos y vecina del barrio Victoria, en San Miguel de Tucumán. Ama de casa y con un micro emprendimiento, participa desde hace muchos años. Contó que su papá le compra el diario todos los viernes como regalo. Por el momento, aún no decidió en qué utilizará el dinero.
La lista se completa con Valeria Inés Martínez, de 36 años, ama de casa, en pareja y con tres hijos. Vive en Banda del Río Salí y participa del entretenimiento desde hace algunos años. Todavía no definió el destino del premio.
Finalmente, Lucila del Milagro Centeno, de 29 años, vive en San Miguel de Tucumán. Está casada y se recibió de Nutricionista. Comenzó a participar por su papá y utilizará el dinero para un viaje o para invertirlo.
Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores vuelven a tener la posibilidad de aspirar a un pozo de $3.000.000, que se acumula en caso de que no haya ganadores.
Además, quienes cuentan con el sello de “usuario Tarjeta Sol” acceden a un beneficio especial: el monto del pozo se duplica y pueden llegar a $6.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.
La propuesta se completa con los Números de la Suerte, una instancia semanal que asigna órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.