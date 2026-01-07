Secciones
Números de Oro

Números de Oro: cinco lectores se repartieron el pozo de $6.000.000 de LA GACETA.

En la semana 15, el pozo acumulado del entretenimiento Números de Oro fue repartido entre cinco ganadores, que se llevaron $1.200.000 cada uno. Historias, emoción y nuevas oportunidades para seguir participando.

LAS GANADORAS. Lucila Centeno, Valeria Martínez, Adriana Nieva, Vicente Paz y Albina Gerónimo. LAS GANADORAS. Lucila Centeno, Valeria Martínez, Adriana Nieva, Vicente Paz y Albina Gerónimo.
07 Enero 2026

El entretenimiento Números de Oro de LA GACETA tuvo una semana especial: el pozo acumulado de $6.000.000 fue repartido entre cinco lectores, que se llevaron $1.200.000 cada uno.

Los ganadores son Albina de las Mercedes Gerónimo, de 70 años, jubilada y vecina de San Miguel de Tucumán. Tiene tres hijos y cuatro nietos, participa desde los inicios del entretenimiento y utilizará el dinero para arreglar su casa.

También resultó beneficiado Vicente Lorenzo Paz, de 70 años, soltero y residente en Muyo. Participa desde hace muchos años y esta es la primera vez que gana. Con el premio planea realizarse una operación y arreglar su vehículo.

Otra de las ganadoras es Adriana Gabriela Nieva, de 42 años, casada, con tres hijos y vecina del barrio Victoria, en San Miguel de Tucumán. Ama de casa y con un micro emprendimiento, participa desde hace muchos años. Contó que su papá le compra el diario todos los viernes como regalo. Por el momento, aún no decidió en qué utilizará el dinero.

La lista se completa con Valeria Inés Martínez, de 36 años, ama de casa, en pareja y con tres hijos. Vive en Banda del Río Salí y participa del entretenimiento desde hace algunos años. Todavía no definió el destino del premio.

Finalmente, Lucila del Milagro Centeno, de 29 años, vive en San Miguel de Tucumán. Está casada y se recibió de Nutricionista. Comenzó a participar por su papá y utilizará el dinero para un viaje o para invertirlo.

Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores vuelven a tener la posibilidad de aspirar a un pozo de $3.000.000, que se acumula en caso de que no haya ganadores.

Además, quienes cuentan con el sello de “usuario Tarjeta Sol” acceden a un beneficio especial: el monto del pozo se duplica y pueden llegar a $6.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.

 La propuesta se completa con los Números de la Suerte, una instancia semanal que asigna órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
2

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
3

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
4

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano indefinidamente

Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente"

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Comentarios