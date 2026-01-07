River presentó a su tercer refuerzo de cara a la temporada 2026

El futbolista, de 28 años, llega a Núñez a préstamo hasta diciembre, en una operación que incluye un cargo cercano a los U$S 500.000 y una obligación de compra de cinco millones de dólares por la totalidad de su pase, de acuerdo a lo informado desde el club. Viña ya se había sumado a los trabajos en San Martín de los Andes durante el fin de semana y este miércoles posó con la camiseta millonaria junto al presidente Stéfano Di Carlo, el secretario general Agustín Forchieri y el gerente deportivo Mariano Barnao.