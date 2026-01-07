River presentó a su tercer refuerzo de cara a la temporada 2026

River oficializó la llegada de Matías Viña, que se convirtió en el tercer refuerzo del plantel para la nueva temporada. El lateral izquierdo uruguayo arriba tras un 2024 exitoso, coronado con el título de la Copa Libertadores junto a Flamengo, ya fue presentado formalmente por la dirigencia del club.
El futbolista, de 28 años, llega a Núñez a préstamo hasta diciembre, en una operación que incluye un cargo cercano a los U$S 500.000 y una obligación de compra de cinco millones de dólares por la totalidad de su pase, de acuerdo a lo informado desde el club. Viña ya se había sumado a los trabajos en San Martín de los Andes durante el fin de semana y este miércoles posó con la camiseta millonaria junto al presidente Stéfano Di Carlo, el secretario general Agustín Forchieri y el gerente deportivo Mariano Barnao.
La intención del cuerpo técnico es que el lateral empiece a sumar minutos rápidamente. Viña podría tener su estreno en alguno de los amistosos que River disputará en Uruguay, frente a Millonarios el 11 de enero o ante Peñarol el 17. Su llegada también ofrece una alternativa en un puesto sensible, especialmente teniendo en cuenta que Marcos Acuña arrastra desde hace tiempo un doloroso pisotón en el dedo gordo del pie, que limita su continuidad.
Viña tiene un amplio recorrido, y varios títulos sobre sus espaldas
El recorrido de Viña en el fútbol internacional respalda la apuesta. Formado en Nacional de Montevideo, dio el salto a Palmeiras en 2020, donde fue protagonista de una etapa dorada, con dos Copas Libertadores en su palmarés. Su rendimiento lo llevó a Europa en 2021, cuando la Roma invirtió 13 millones de euros para sumarlo a su plantel.
En el conjunto italiano arrancó como titular y, si bien con el tiempo perdió protagonismo, formó parte del equipo que conquistó la UEFA Conference League bajo la conducción de José Mourinho. Más tarde encadenó préstamos en Bournemouth y Sassuolo, hasta regresar a Sudamérica en 2024 para vestir la camiseta de Flamengo, equipo con el que volvió a levantar la Libertadores.
Ahora, Viña inicia un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta de River, con el desafío de sostener ese recorrido ganador y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club.