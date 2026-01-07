Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“Me dejó el ojo negro”: Moria Casán recordó un episodio de violencia que vivió con una ex pareja

La conductora no solo relató el hecho, sino que también mostró en cámara la secuela que todavía conserva producto del golpe recibido. “Tengo un huesito medio salido”, comentó.

“Me dejó el ojo negro”: Moria Casán recordó un episodio de violencia que vivió con una ex pareja
Hace 1 Hs

La denuncia por violencia de género que realizó Romina Gaetani generó un fuerte impacto en los medios y despertó múltiples testimonios. Uno de los más contundentes fue el de Moria Casán, quien, sensibilizada por la situación de la actriz, decidió recordar un episodio que atravesó años atrás. 

Durante su programa en El Trece, la conductora no solo relató el hecho, sino que también mostró en cámara la secuela que todavía conserva producto del golpe recibido. “Tengo un huesito medio salido”, comentó.

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Al contextualizar lo ocurrido, Moria explicó que el episodio se dio mientras se encontraba dentro de un auto con quien era su pareja en ese momento. “Eso fue cuando estaba en un coche con una pareja mía que ya partió. Era muy celoso”, relató.

Según comentó, el ataque se produjo tras una situación cotidiana. Su entonces novio creyó que ella había mirado a otra persona que estaba por cruzar la calle, lo que desencadenó una reacción violenta. “Cuando le fui a hacer una pregunta, me hizo así, ¡pum! Y me dejó el ojo negro, así que no pude ir a trabajar ese día”, detalló.

El impactante testimonio de Moria Casán 

La diva también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que le dejó aquella agresión. “La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida, yo no pude reaccionar", expresó. Con el paso del tiempo, la situación se repitió y Moria decidió no callar más. "A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé”, confesó.

“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

Al profundizar en el segundo episodio de violencia, describió su reacción con crudeza y sin filtros. “Le empecé a pegar como loca. Fui a la bragueta con un taco que no sé cómo no se la agujereé”, dijo.

Por último, la conductora señaló que esa experiencia fue determinante para animarse a denunciar, algo poco habitual en aquella época. Acompañada por su padre, se presentó en la comisaría y dejó una reflexión contundente sobre el origen de estas situaciones. “Por suerte pude reaccionar. La violencia no empieza con la piña, viene desde antes”, cerró.

Temas Moria Casán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano

Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
3

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
4

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Comentarios