“Me dejó el ojo negro”: Moria Casán recordó un episodio de violencia que vivió con una ex pareja

Según comentó, el ataque se produjo tras una situación cotidiana. Su entonces novio creyó que ella había mirado a otra persona que estaba por cruzar la calle, lo que desencadenó una reacción violenta. “Cuando le fui a hacer una pregunta, me hizo así, ¡pum! Y me dejó el ojo negro, así que no pude ir a trabajar ese día”, detalló.