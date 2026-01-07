“Me dejó el ojo negro”: Moria Casán recordó un episodio de violencia que vivió con una ex pareja

La denuncia por violencia de género que realizó Romina Gaetani generó un fuerte impacto en los medios y despertó múltiples testimonios. Uno de los más contundentes fue el de Moria Casán, quien, sensibilizada por la situación de la actriz, decidió recordar un episodio que atravesó años atrás.
Durante su programa en El Trece, la conductora no solo relató el hecho, sino que también mostró en cámara la secuela que todavía conserva producto del golpe recibido. “Tengo un huesito medio salido”, comentó.
Al contextualizar lo ocurrido, Moria explicó que el episodio se dio mientras se encontraba dentro de un auto con quien era su pareja en ese momento. “Eso fue cuando estaba en un coche con una pareja mía que ya partió. Era muy celoso”, relató.
Según comentó, el ataque se produjo tras una situación cotidiana. Su entonces novio creyó que ella había mirado a otra persona que estaba por cruzar la calle, lo que desencadenó una reacción violenta. “Cuando le fui a hacer una pregunta, me hizo así, ¡pum! Y me dejó el ojo negro, así que no pude ir a trabajar ese día”, detalló.
El impactante testimonio de Moria Casán
La diva también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que le dejó aquella agresión. “La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida, yo no pude reaccionar", expresó. Con el paso del tiempo, la situación se repitió y Moria decidió no callar más. "A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé”, confesó.
Al profundizar en el segundo episodio de violencia, describió su reacción con crudeza y sin filtros. “Le empecé a pegar como loca. Fui a la bragueta con un taco que no sé cómo no se la agujereé”, dijo.
Por último, la conductora señaló que esa experiencia fue determinante para animarse a denunciar, algo poco habitual en aquella época. Acompañada por su padre, se presentó en la comisaría y dejó una reflexión contundente sobre el origen de estas situaciones. “Por suerte pude reaccionar. La violencia no empieza con la piña, viene desde antes”, cerró.