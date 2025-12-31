Secciones
Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Gaetani fue noticia en las últimas horas tras haber denunciado a su novio Luis Cavanagh por violencia de género. La actriz estuvo internada, pero ya recibió el alta.

Romina Gaetani vive momentos de fuerte impacto emocional tras haber presentado una denuncia contra su expareja por un hecho de violencia de género. En las últimas horas, la causa comenzó a tramitarse formalmente: ya se activó el expediente, se llevaron a cabo las primeras pericias y se aguarda la incorporación de nuevas pruebas, en un proceso que se desarrolla bajo estricta reserva.

La denuncia quedó asentada y no será necesario que la actriz la ratifique, por lo que la investigación judicial seguirá su curso. Hasta ahora, el expediente reúne como elementos centrales el testimonio de Gaetani y las declaraciones del personal de seguridad que intervino luego del episodio denunciado.

Romina Gaetani y una grave denuncia por violencia de género: los detalles de la acusación

Tras la repercusión que hubo por la situación, el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, aclaró qué pasó la noche en la que ella discutió con su pareja. “Inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola”, afirmó.

El letrado también reveló que fue una amiga la que llamó al 911 para que atendieran a Gaetani. Además dijo que el episodio de violencia ocurrió en medio de una “pelea por celos” que “escaló al punto de las lesiones”. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, Gaetani no hizo referencia a otras situaciones violentas anteriores. 

Luis Cavanagh fue notificado por la denuncia de Romina y la carátula es “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. La historia entre Romina Gaetani y el denunciado comenzó durante el verano 2023/2024, cuando la actriz hacía temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto.

