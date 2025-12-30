“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

Este lunes por la tarde se dio a conocer una supuesta denuncia policial del personal de seguridad del Tortugas Country Club. Ángel de Brito contó en “LAM” que los guardias del lugar llamaron al 911 por una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. Más tarde trascendió que se trataba de Romina Gaetani, quien terminó internada por exaltación luego de que su expareja se violentara contra ella.
Gaetani y Luis Ramón Cavanagh mantuvieron una relación de más de un año. Se conocieron en una temporada de verano en Villa Carlos Paz, mientras ella presentaba una obra que el empresario fue a ver. Desde entonces, se proyectaron como una pareja consolidada que incluso compartía la convivencia. Pero en octubre de este año, Gaetani anunció que estaba soltera sin dar más detalles al respecto.
El SAME debió asistir a Romina Gaetani
Luego de que el personal de seguridad del Tortugas Country Club diera aviso, personal policial se acercó al hogar de Gaetani para tomar entrevista. Luego se solicitó una ambulancia del SAME que trasladó a la actriz hasta la guardia del Hospital Central de Pilar. Desde allí fue derivada y quedó internada por una crisis nerviosa a raíz del episodio de violencia.
“Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, actriz, soltera, quien relató que su pareja era agresivo por celos”, destacó el parte policial. Gaetani también mantuvo una conversación telefónica con personal de la Unidad Fiscal de Investigación de Violencia de Género. De ahora en más deberá decidir si radicar o no una denuncia en contra de Cavanagh.
Desde el hospital, los médicos constataron que la actriz llegó con golpes visibles en la zona de los brazos y de la cadera, lo que activó el protocolo correspondiente de manera automática. Es que, cuando una persona ingresa a una guardia con este tipo de signos, el personal médico está obligado a dar aviso a las autoridades y realizar la denuncia correspondiente.
Aunque de Brito intentó comunicarse con la actriz, no obtuvo respuestas. Tampoco Cavanagh dio declaraciones sobre la supuesta denuncia y se mantuvo fiel a su perfil, siempre bajo respecto a los medios y las redes sociales. Gaetani fue dada de alta durante el mediodía de ayer.