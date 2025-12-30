“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

Este lunes por la tarde se dio a conocer una supuesta denuncia policial del personal de seguridad del Tortugas Country Club. Ángel de Brito contó en “LAM” que los guardias del lugar llamaron al 911 por una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. Más tarde trascendió que se trataba de Romina Gaetani, quien terminó internada por exaltación luego de que su expareja se violentara contra ella.