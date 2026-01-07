Secciones
Zenón es pretendido por el Alavés, pero una diferencia económica frena la negociación con Boca

El mediocampista ofensivo aparece en el radar del equipo dirigido por Coudet, que busca reforzarse a través de un préstamo.

Hace 3 Hs

Son tiempos sinuosos para Kevin Zenón en Boca. El mediocampista ofensivo comenzó 2025 como titular indiscutido, pero con el correr de los meses perdió protagonismo y cerró la temporada relegado en la consideración del cuerpo técnico. 

En ese contexto, el futbolista pasó a ser prescindible y su salida en este mercado de pases aparece como una posibilidad concreta. El Alavés, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, lo tiene en carpeta. Desde Boca no pondrían objeciones a una transferencia, teniendo en cuenta que la llegada de refuerzos podría acentuar su pérdida de lugar. 

El conjunto español, que transita la mitad de la tabla en La Liga, no está en condiciones de afrontar una compra directa, por lo que avanzó con la idea de un préstamo. Además del entrenador argentino, el Alavés cuenta actualmente con varios argentinos en su plantel, como Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés.

La propuesta del club español consistió en un préstamo de 18 meses por un millón de dólares, pero el principal punto de conflicto está en el monto de la opción de compra. La delicada situación financiera del Alavés limita la posibilidad de fijar una cláusula elevada, algo que Boca considera determinante para avanzar, aunque el diálogo sigue abierto.

En lo futbolístico, Zenón tuvo una participación muy reducida en 2025. Disputó apenas 116 minutos repartidos en diez partidos, con un promedio cercano a los 12 minutos por encuentro. En ese período, convirtió cuatro goles: uno ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina, otro frente a Alianza Lima por la pre-Copa Libertadores y los restantes ante Belgrano y Tigre.

No es la primera vez que el mediocampista aparece en el radar europeo. A mediados de la temporada pasada, el Olympiacos de Grecia ofertó siete millones de dólares por el 80% de su pase. También existió interés del CSKA Moscú, pero Boca se mantuvo firme en una cotización cercana a los 10 millones de dólares.

