Zenón es pretendido por el Alavés, pero una diferencia económica frena la negociación con Boca

En ese contexto, el futbolista pasó a ser prescindible y su salida en este mercado de pases aparece como una posibilidad concreta. El Alavés, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, lo tiene en carpeta. Desde Boca no pondrían objeciones a una transferencia, teniendo en cuenta que la llegada de refuerzos podría acentuar su pérdida de lugar.