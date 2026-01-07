Secciones
Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Cada 8 de enero se conmemora un nuevo aniversario de su muerte. Año tras año, muchas personas se acercan al santuario ubicado en la ciudad de Mercedes, en Corrientes, para venerarlo.

Hace 2 Hs

Cada 8 de enero, miles de fieles en distintos puntos de la Argentina y de países limítrofes recuerdan y veneran al Gauchito Gil, una de las figuras más populares de la religiosidad popular. Con banderas rojas, altares improvisados y promesas cumplidas, su devoción trasciende clases sociales y regiones, convirtiéndose en un fenómeno cultural que se renueva año tras año.

Pero detrás de la fe y los rituales existe una historia marcada por la marginalidad, la injusticia y el mito. Antonio Mamerto Gil Núñez (su nombre completo) habría vivido en Corrientes a fines del siglo XIX y, según la tradición oral, fue un gaucho perseguido por las autoridades, convertido en una suerte de “santo del pueblo” tras su muerte violenta.

Con el paso del tiempo, su figura se fue cargando de simbolismo y relatos milagrosos que alimentaron su culto. Aunque la Iglesia católica no lo reconoce oficialmente, el Gauchito Gil ocupa un lugar central en la identidad popular argentina, donde la fe, la historia y la necesidad de justicia se mezclan para dar origen a una devoción tan intensa como persistente.

Qué milagros realizó el Gauchito Gil

El Gauchito Gil es considerado un héroe que protegía a los humildes, robaba a los ricos para darles a los pobres, y sanaba a los enfermos. Sin embargo, el milagro que lo hizo tan popular fue en la fecha de su muerte.

Cuenta la leyenda que Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en su nombre por la vida de su hijo, que estaba muy enfermo. Luego de matarlo, el hombre llegó a su casa y encontró a su hijo al borde de la muerte.

El verdugo, de apellido Zalazar, rezó al Gauchito Gil y su hijo sanó milagrosamente. Las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario, que aún permanece y donde se le rinde culto en cada ocasión.

Qué oración rezarle al Gauchito Gil para pedir su ayuda

Oh! Gauchito Gil, tú que fuiste

Un gaucho fuerte y bravo, De espíritu justo e indomable,

Te invoco esta vez para pedirte que(decir el pedido, o lo que necesitamos),

te pido humildemente se cumpla por intermedio ante Dios,

el milagro que te pido:

y te prometo que cumpliré mi promesa y ante Dios te haré ver,

y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos Gauchito Gil.

Sé que así se hará

Amén.

