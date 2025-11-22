Qué pasa en Wattpad, la comunidad que revolucionó la lectura online

Mucha antes de que TikTok o Instagram dominaran las pantallas, un rincón de internet empezó a reunir a miles de adolescentes que querían escribir y leer. Wattpad nació en 2006 en Canadá, y se presentó como una comunidad para leer y publicar relatos sin pagar ni depender de una editorial. Hoy tiene más de 89 millones de usuarios en 190 países, con historias traducidas a más de 50 idiomas.