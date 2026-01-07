Tras dejar Boca, Frank Fabra quedó libre y empezó a sonar en otro grande del fútbol argentino

El mercado de pases sigue moviendo piezas en el fútbol argentino y uno de los nombres que empezó a circular con fuerza en las últimas horas es el de Frank Fabra. El lateral izquierdo puso punto final a su largo ciclo en Boca Juniors, quedó en condición de libre y podría continuar su carrera en otro club grande del país.
El interesado es San Lorenzo, que atraviesa un contexto institucional y económico delicado y necesita reforzarse de cara a la próxima temporada. La posible salida de Elías Báez, por quien se ultiman detalles de una transferencia a Atlanta United, obligaría al “Ciclón” a buscar un reemplazo en el lateral izquierdo, y el colombiano aparece como una de las alternativas apuntadas.
Según trascendió, desde el entorno de la secretaría técnica azulgrana hubo un primer contacto con el círculo cercano a Fabra para consultar su situación y conocer sus pretensiones, aunque por el momento no existe ninguna propuesta concreta sobre la mesa. El defensor, de 34 años, tenía la idea inicial de regresar al fútbol colombiano, pero una chance en el ámbito local podría modificar ese plan.
De todos modos, cualquier avance dependerá de una condición clave: Fabra debería resignar una parte importante de su salario para adaptarse a la realidad financiera de San Lorenzo, muy distinta a la que tenía en la Ribera. Además, el jugador todavía evalúa si seguir en el fútbol argentino o cerrar su carrera cerca de su país natal.
El colombiano acaba de cerrar una etapa extensa y significativa en Boca. Llegó en 2016 y durante casi una década disputó 244 partidos oficiales, convirtió 14 goles, dio 32 asistencias y levantó nueve títulos. Si bien su último tiempo estuvo marcado por errores puntuales que generaron críticas y murmullos, su recorrido lo respalda como un futbolista de jerarquía para el medio local.
Por ahora, San Lorenzo solo preguntó condiciones. El futuro de Fabra sigue abierto y el mercado, una vez más, promete capítulos inesperados.