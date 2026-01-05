Mauro Icardi habló de su futuro en Turquía y dejó una llamativa referencia a la "China" Suárez

Galatasaray afrontará este lunes la semifinal de la Supercopa de Turquía ante Trabzonspor, en Gaziantep, con un objetivo claro: pelear por un nuevo título. En la previa, el capitán Mauro Icardi fue una de las voces del plantel ante los medios y dejó en claro que su ambición sigue intacta. El delantero argentino, que ya ganó cinco títulos desde su llegada a Estambul, aseguró que el equipo está preparado para competir al máximo nivel.