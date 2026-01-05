Mauro Icardi habló de su futuro en Turquía y dejó una llamativa referencia a la "China" Suárez

Galatasaray afrontará este lunes la semifinal de la Supercopa de Turquía ante Trabzonspor, en Gaziantep, con un objetivo claro: pelear por un nuevo título. En la previa, el capitán Mauro Icardi fue una de las voces del plantel ante los medios y dejó en claro que su ambición sigue intacta. El delantero argentino, que ya ganó cinco títulos desde su llegada a Estambul, aseguró que el equipo está preparado para competir al máximo nivel.
El goleador, de 32 años, habló con firmeza sobre el desafío inmediato. “Como jugadores, queremos ganar otra copa más. Nuestro objetivo es ganar la semifinal, meternos en la final y después conseguir el título”, afirmó. El ex PSG e Inter es hoy la principal referencia ofensiva del equipo: suma nueve goles en 16 partidos y mantiene un promedio de una conquista cada 79 minutos en liga, pese a haber vuelto recientemente de una grave lesión de ligamento cruzado anterior.
Según la prensa turca, Icardi se encuentra a tan solo dos goles de alcanzar a Gheorghe Hagi como máximo artillero extranjero en la historia del club. En ese contexto, el argentino fue consultado por el posible récord y sorprendió al mencionar a su pareja, María Eugenia “China” Suárez. “Siempre quiero marcar goles. Se lo dedicaría a mi familia y a mi novia, que me acompañó cuando hubo dificultades”, expresó.
Mientras tanto, Galatasaray le ofreció un nuevo contrato por dos años, uno de ellos opcional, con una reducción salarial que pasaría de 10 a 5 millones de euros anuales. Sobre su continuidad, Icardi fue contundente: “No hay nada en discusión ahora mismo. Cuando llegue el momento, hablaremos de lo mejor para el club y para mí. Me quedan seis meses de contrato y seguiré marcando goles hasta el final”.
Capitán, referente e ídolo del Galatasaray
En Estambul, Icardi es mucho más que un delantero: heredó la capitanía tras la salida de Fernando Muslera y se transformó en la principal figura del equipo. Sondeos de Roma, Oviedo, Elche e incluso propuestas de Qatar y Arabia Saudita no modificaron su presente. Por ahora, su mirada está puesta en la Supercopa. Otro título lo espera, y el argentino va por más.