De Tucumán a Barcelona: el artista que transforma bicicletas en piezas únicas de diseño

Radicado en Barcelona desde hace 19 años, Ramiro llegó con la idea de conocer y terminó quedándose. Antes pasó por distintas provincias argentinas y países limítrofes, siempre en movimiento. Durante sus primeros años en España trabajó en lo que surgiera, incluso sin papeles, hasta que las bicicletas -una pasión desde la infancia en Tucumán- volvieron a cruzarse en su camino.