Es tucumano, se formó en Monteros Vóley, juega en España y sueña con la Selección

Un jugador que Arquez tiene como modelo a seguir

A pesar de la distancia, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y con el vóley argentino. Reconoce referentes y sueños pendientes. “De Argentina, (Luciano) De Cecco es un referente para cualquiera. Fue el mejor armador del mundo”, afirma sin dudar. Y cuando se le pregunta por la Selección, es claro: “Sí; obvio que sueño con jugar en la mayor”, destaca Arquez, que ya tuvo pasos por selecciones juveniles y que sabe que el camino sigue abierto. “Creo que entrenándome todos los días, va a llegar. Hay cosas que tengo que corregir y aprender todavía”, reflexiona.