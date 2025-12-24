Secciones
LA GACETA
DeportesMotores

Impactante muestra de apoyo por Yacopini: una multitud rezó por el piloto argentino internado en terapia intensiva

El corredor de rally sufrió un grave traumatismo durante sus vacaciones y permanece bajo monitoreo constante mientras su evolución es evaluada día a día.

Impactante muestra de apoyo por Yacopini: una multitud rezó por el piloto argentino internado en terapia intensiva
Hace 2 Hs

La preocupación por el estado de salud de Juan Cruz Yacopini unió a familiares, amigos y fanáticos del automovilismo en una muestra de fe conmovedora. El joven piloto mendocino, que se preparaba para disputar el Rally Dakar 2026, continúa internado en terapia intensiva luego del accidente que sufrió durante una actividad recreativa en el dique El Carrizal.

La convocatoria surgió de manera espontánea en redes sociales y se trasladó a la explanada jesuita ubicada frente a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado. Allí, decenas de personas participaron de una misa y rezaron el rosario para enviar fuerza y esperanza al corredor argentino, reciente campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA.

Los médicos indicaron que su estado es delicado pero estable, y confirmaron que no presenta compromiso cerebral, lo que permitió descartar daños neurológicos. También remarcaron la importancia del rápido accionar durante el rescate y los primeros traslados, un factor clave para estabilizarlo.

El accidente y el futuro deportivo

Yacopini se encontraba de vacaciones junto a amigos cuando decidió tirarse al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad. El impacto en la cabeza le provocó un severo traumatismo y un shock medular. Tras ser reanimado en el camino al hospital y estabilizado, fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde continúa bajo monitoreo permanente. Ante este cuadro, Toyota Gazoo Racing Sudáfrica confirmó que el piloto no disputará el próximo Dakar, que comenzará el 4 de enero.

Mientras su evolución es evaluada día a día, la familia agradeció el apoyo recibido y pidió mantener la cadena de oración. En Mendoza, el deseo es uno solo: que Juan Cruz vuelva a ponerse el casco y sonreír arriba de una camioneta como tantas veces lo hizo.

Temas SudáfricaToyotaArgentinaRally Dakar Juan Cruz Yacopini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños
6

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Más Noticias
La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Comentarios