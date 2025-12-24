Impactante muestra de apoyo por Yacopini: una multitud rezó por el piloto argentino internado en terapia intensiva

El accidente y el futuro deportivo

Yacopini se encontraba de vacaciones junto a amigos cuando decidió tirarse al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad. El impacto en la cabeza le provocó un severo traumatismo y un shock medular. Tras ser reanimado en el camino al hospital y estabilizado, fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde continúa bajo monitoreo permanente. Ante este cuadro, Toyota Gazoo Racing Sudáfrica confirmó que el piloto no disputará el próximo Dakar, que comenzará el 4 de enero.