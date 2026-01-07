Secciones
Recuerdos fotográficos: la atroz evidencia de los casos de desnutrición que azotaron Tucumán

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

Noviembre de 2002. La desnutrición hacía estragos en Tucumán y Santiago, un bebé de seis meses, se convertía en la quinta víctima. Su madre, Beatriz, sobrevivía en precarias condiciones junto a sus otros tres hijos. “Tuvo que pasar esta desgracia para que se fijaran en nosotros. Miles de veces fuimos a pedir trabajo, pero no nos dieron importancia. Queremos trabajo y no bolsones de comida. Que los gobernantes por una vez hagan lo que deben, y no lo que les conviene. Lo único que queremos es vivir con dignidad”, le dijo Beatriz a LA GACETA. La foto subrayó ese testimonio desgarrador.

