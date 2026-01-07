Para conocer: así nació y creció la Facultad de Agronomía (UNT)

Buscando en distintos archivos encontré datos muy interesantes sobre el origen de la Facultad de Agronomía de la UNT. Nos remontamos al 15 de diciembre de 1947, hace ya más de 76 años, cuando por resolución del Rectorado número 1136/47 se crea la Escuela de Agronomía, pero dependiendo de la entonces Facultad de Ciencias Biológicas y cuyo decano era el Dr. Rodríguez Vaquero. El Interventor de la UNT en esa fecha era el Dr. Horacio Descole y fue quien firmó aquella resolución. Luego fue rector, entre 1948-51.