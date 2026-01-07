Para conocer: así nació y creció la Facultad de Agronomía (UNT)

Buscando en distintos archivos encontré datos muy interesantes sobre el origen de la Facultad de Agronomía de la UNT. Nos remontamos al 15 de diciembre de 1947, hace ya más de 76 años, cuando por resolución del Rectorado número 1136/47 se crea la Escuela de Agronomía, pero dependiendo de la entonces Facultad de Ciencias Biológicas y cuyo decano era el Dr. Rodríguez Vaquero. El Interventor de la UNT en esa fecha era el Dr. Horacio Descole y fue quien firmó aquella resolución. Luego fue rector, entre 1948-51.
Rodríguez Vaquero encargó a los ingenieros Fausto Folquer e Isaac Manoff que redactaran los capítulos de la parte Agronómica y Quimica, respectivamente, correspondientes a un plan de estudios de dicha Escuela, trabajo entregado el 28 de abril de 1948. Luego, en 1950, se hizo un plan más amplio para así otorgar el título de Licenciado en Agronomía.
Pensando en algo mayor, el 5 de noviembre de 1951, por otra resolución del Rectorado (la número 1278/193/51) surgió la original Facultad de Agronomía, para otorgar el título de Ingeniero Agrónomo. De esa forma egresan los primeros cinco ingenieros agrónomos de Tucumán y del NOA. Fue en 1952, siendo decano el Ing. Agr. Fermo Rudelli, y rector, Amadeo Heredia.
A partir de 1954 la Facultad fue trasladada precariamente a Horco Molle, aprovechando las viejas estructuras que habían quedado del “megaproyecto Descole”. Allí se dictaban las clases teóricas, y las prácticas de laboratorio en la Facultad de Bioquímica. Los profesores rotaban continuamente y para ir a clases en Horco Molle la UNT dispuso de un ómnibus que partía desde plaza Independencia a las 14 y regresaba a las 19. Una típica Facultad “nómade”.
Recuerdo que en 1956, aprovechando que visitaba Tucumán el entonces Presidente Provisional de la Nación, Pedro Aramburu, resolvimos en el Centro de Estudiantes solicitar una audiencia y para sorpresa nuestra nos fue concedida. Concurrimos junto con Raúl Martínez Ribó y René Benavídez y planteamos el problema serio de una falta de edificio para la Facultad.
Pasó un tiempo y ya en 1957 recibimos otra sorpresa cuando nos citaron desde el Rectorado -en ese momento a cargo del Dr. Gerardo Peña Guzmán- para decirnos que habían llegado fondos nacionales para construir el ansiado edificio.
Nos dijo el rector que la Facultad de Arquitectura era la encargada de hacer el proyecto para luego licitarlo. Designaron dos estudiantes avanzados para esa tarea y se entendían con nosotros. Cosa curiosa, pero verdadera. El lugar elegido fue la Quinta Agronómica, que dependía de la tradicional Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, pero cuya sede central estaba en San Martín al 1.200 (hoy el MUNT).
Una vez construido el edificio se sumaron obras complementarias en ambos lados (norte y sur), más el anfiteatro. Siendo rector el Ing. Eugenio Flavio Virla las ampliaciones fueron mayores. En 1961 se creó la carrera de Ingeniero Zootecnista y así Agronomía se desprendió de las cátedras vinculadas a la ganadería y comienza a llamarse Facultad de Agronomía y Zootecnia (hoy con el agregado de Veterinaria).
En 1971 siguió creciendo y tomó posesión de un predio de 255 hectáreas en El Manantial, merced a una expropiación dispuesta por el Gobierno nacional. El Rectorado lo pasó a nuestra Facultad y allí se encuentra hoy la principal sede Ese año el rector era el Lic. Héctor Ciapuscio.
Por último, vale mencionar a la primera mujer que egresó con el título de Ingeniera Agrónoma en Tucumán: Noemí del Valle Villagra, de nuestra promoción, en diciembre 1960. Era decano el Ing. Agr. Antonio Piñeiro. Hace 65 años de esto.