¿Qué pasó con la mención del Cártel de los Soles en la acusación contra Maduro?

El “Cartel de los Soles” se refiere a oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas involucrados en el tráfico de cocaína. La modificación actual sugiere un cambio de estrategia legal: al pasar de considerarlo una organización criminal estructurada a un “sistema de clientelismo”, la Fiscalía podría estar buscando una base probatoria más sólida centrada en la corrupción estatal y el lavado de dinero, evitando las dificultades de probar una jerarquía narco tradicional que algunos expertos cuestionan.