Al exterior y las provincias: la agenda de viajes de Milei

El mandatario nacional viajará a finales de la semana que viene. Bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, más de tres mil líderes se reunirán, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones. Desde el entorno de Milei relataron que el libertario realizará un llamado para que “el mundo occidental recupere el sentido común”, y reafirmará sus críticas a la izquierda. En su debut en ese ámbito, durante el año 2024, el mandatario despertó la atención de los asistentes al alertar que Occidente, bajo su percepción, estaba “en peligro”. En un mensaje en defensa del sistema, expuso que el capitalismo de libre empresa era “la única herramienta” para “terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”.