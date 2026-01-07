Al exterior y las provincias: la agenda de viajes de Milei

El presidente Javier Milei abrirá el 2026 combinando giras por el interior del país con una ambiciosa agenda en el ámbito internacional.
La Casa Rosada está diseñando un calendario que tiene objetivos diferentes. Por un lado, está la consolidación del vínculo con el electorado en provincias donde La Libertad Avanza (LLA) tuvo un buen desempeño electoral el año pasado o donde desea fortalecerlo. Por el otro, la necesidad de proyectar la Argentina en el exterior.
Antes de emprender sus misiones por distintos país, tiene planificado visitar en enero Córdoba y distintos partidos de la provincia de Buenos Aires. Milei confirmó mediante un mensaje en su cuenta en la red social X que estos serán sus primeros destinos.
Según fuentes de su entorno, la intención de estos viajes es afianzar el apoyo territorial del espacio oficialista en regiones clave que fueron determinantes en las elecciones de 2023 y 2025 y mantener activo el contacto con sus bases.
Se prevé que a mediados de enero emprenda un recorrido por Córdoba.
Los detalles estarán organizados por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados y referente clave en ese distrito. La jurisdicción es la de mayor número de electores después de Buenos Aires.
Luego, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires, que es estratégica para el oficialismo nacional.
El mileísmo busca consolidar allí su estructura territorial frente a la gestión del gobernador peronista Axel Kicillof.
La provincia concentra casi el 40% del electorado del país.
Agenda europea
Milei proyecta viajes por Europa en el primer trimestre de 2026. Incluirán como destinos Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido.
Todas están programados para después de su participación en el Foro Económico Mundial que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.
El lema de la gira es “vender la Argentina en el mundo”, reforzar la imagen del país ante gobiernos y grandes empresas internacionales y generar oportunidades de inversión, según detalló TN.
Según trascendió, Milei se repara desde hace semanas para Davos. Su discurso estará marcado por la férrea defensa al capitalismo y el mundo occidental, según confirmaron al diario Infobae fuentes gubernamentales. Además, destacará el accionar del presidente norteamericano Donald Trump en Venezuela.
El mandatario nacional viajará a finales de la semana que viene. Bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, más de tres mil líderes se reunirán, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones. Desde el entorno de Milei relataron que el libertario realizará un llamado para que “el mundo occidental recupere el sentido común”, y reafirmará sus críticas a la izquierda. En su debut en ese ámbito, durante el año 2024, el mandatario despertó la atención de los asistentes al alertar que Occidente, bajo su percepción, estaba “en peligro”. En un mensaje en defensa del sistema, expuso que el capitalismo de libre empresa era “la única herramienta” para “terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”.