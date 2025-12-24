Sólo la mitad de los argentinos pasan las fiestas de Fin de Año con quienes realmente desean

Caracterizados en el mundo por vivir cada acontecimiento con intensidad, los argentinos también atraviesan las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo desde un lugar profundamente emocional. Así lo grafica el último informe de Giacobbe Consultores sobre las Fiestas 2025, que revela que casi la mitad de la población (44,8%) concibe estas fechas como un evento familiar, por encima de su dimensión religiosa (30,6%) o comercial (20,1%). Esta impronta afectiva se refuerza en los recuerdos: el 75,6% asocia la Navidad de su infancia con experiencias gratas, un dato que ayuda a entender por qué, más allá de las dificultades actuales, las fiestas siguen cargadas de expectativas simbólicas.