El Banco Central aceleró la compra de reservas: ¿cuánto sumó en las últimas dos ruedas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió, por segunda jornada consecutiva, con su estrategia de sumar divisas a las reservas. En esta oportunidad, la autoridad monetaria adquirió U$S83 millones en una rueda en la que el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los U$S573,4 millones.
Con esta nueva compra, la entidad, que dirige Santiago Bausili, acumuló un total de U$S104 millones en las tres primeras ruedas del año, un monto superior al que parte del mercado estimaba bajo la referencia porcentual que se había interpretado como una posible “regla” de intervención, que hubiera permitido compras por menos de U$S90 millones.
Estos ingresos resultan especialmente relevantes en un contexto en el que las reservas brutas continúan en expansión y alcanzaron un nuevo máximo durante la gestión de Javier Milei.
La intervención del BCRA se dio en una jornada en la que el dólar mostró una oferta sostenida en casi todos los segmentos del mercado cambiario. La excepción fue el circuito informal, donde el dólar blue o paralelo registró un rebote de $5 y cerró con un valor de referencia de $1.520 para la venta.