Contrastes en el mercado cambiario: el dólar oficial bajó, pero el “blue” subió y terminó en $1.520

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.467,50, lo que representó un descenso de $2,50 en comparación con el cierre anterior. La rueda de hoy estuvo marcada por un fuerte incremento en el volumen negociado, que alcanzó los U$S573,4 millones, frente a los U$S383,8 millones operados el día previo.