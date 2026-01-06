Secciones
Contrastes en el mercado cambiario: el dólar oficial bajó, pero el “blue” subió y terminó en $1.520

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.467,50, lo que representó un descenso de $2,50 en comparación con el cierre anterior.

El dólar. El dólar. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El mercado cambiario volvió a mostrar movimientos este martes, en el marco de la tercera jornada bajo el nuevo esquema de bandas. El dólar oficial registró una baja de $5 y finalizó la rueda a $1.490 para la venta y $1.440 para la compra. 

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.467,50, lo que representó un descenso de $2,50 en comparación con el cierre anterior. La rueda de hoy estuvo marcada por un fuerte incremento en el volumen negociado, que alcanzó los U$S573,4 millones, frente a los U$S383,8 millones operados el día previo.

Con estos valores, la divisa estadounidense quedó ubicado a un 4,5% del techo de la banda cambiaria, que desde enero comenzó a ajustarse de acuerdo con la inflación. En tanto, el promedio que elabora el Banco Central (BCRA) arrojó que el tipo de cambio minorista se comercializó a $1.488,32.

¿A cuánto terminó el dólar "blue"? 

Por su parte, los dólares financieros mostraron una tendencia a la baja. El dólar MEP retrocedió 0,3% y se posicionó en $1.497,02, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,6% hasta los $1.535,51.

En contraste, en el mercado informal el dólar "blue" se vendió a $1.520, lo que implicó una suba de $5 respecto de la jornada anterior.

