Argelia, a paso firme: el primer rival de Argentina en el Mundial se metió entre los ocho mejores de la Copa de África

En los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, los ojos argentinos estaban puestos en un solo partido: el que debía jugar Argelia, el rival del debut mundialista el 16 de junio frente a RD Congo, país que aún debe ganarse su boleto a la Copa del Mundo en marzo, cuando se dispute el repechaje intercontinental.
El encuentro fue totalmente duro para los argelinos; a pesar del favoritismo previo, les costó imponerse en todo momento. Los congoleños, con Cedric Bakambu (Betis), y Aaron Wan-Bissaka (West Ham) fueron mejores y tuvieron chances de ganarlo.
En los 90' reglamentarios fue un tiempo para cada uno. RD Congo llegó tres veces con peligro en la primera parte, mientras que Argelia estuvo muy cerca dos veces en el segundo período, la más peligrosa con un tiro libre de su figura Riyad Mahrez, que rozó el travesaño antes de salir.
En el alargue el cotejo entró en un ida y vuelta, y cuando parecía que todo iba a definirse desde los doce pasos, apareció Adil Boulbina, joven promesa que juega en el fútbol catarí para finalizar una contra con un golazo: enganche hacia adentro y remate al ángulo desde el vértice del área. 1 a 0 y a aguantar los últimos minutos. Los "Leopardos" intentaron pero no tuvieron tiempo y Argelia se metió entre los ocho mejores.
En la siguiente fase lo espera Nigeria, que venció ayer por 4 a 0 a Mozambique. El equipo de las "Águilas" quedó fuera en noviembre de la cita ecuménica, y tiene en esta Copa Africana de Naciones un objetivo para pasar el mal trago.
El resto de los clasificados son: Egipto, Marruecos, Malí, Camerún, Senegal, y el vencedor del último duelo entre Costa de Marfil y Burkina Faso.