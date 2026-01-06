Argelia, a paso firme: el primer rival de Argentina en el Mundial se metió entre los ocho mejores de la Copa de África

En el alargue el cotejo entró en un ida y vuelta, y cuando parecía que todo iba a definirse desde los doce pasos, apareció Adil Boulbina, joven promesa que juega en el fútbol catarí para finalizar una contra con un golazo: enganche hacia adentro y remate al ángulo desde el vértice del área. 1 a 0 y a aguantar los últimos minutos. Los "Leopardos" intentaron pero no tuvieron tiempo y Argelia se metió entre los ocho mejores.