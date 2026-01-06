Es hijo de un campeón del mundo, brilla en África y podría cruzarse con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Más allá de los números, el propio Luca se encargó de marcar distancia del peso que arrastra. “Es una fuente de orgullo poder representar a mi país. Trato de ser yo mismo y de construir mi carrera en mis propios términos”, expresó durante el torneo. Nacido en Francia y con madre española, eligió defender los colores de Argelia, la tierra de sus abuelos, que emigraron a Europa en la década del '50.