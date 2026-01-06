Secciones
Es hijo de un campeón del mundo, brilla en África y podría cruzarse con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Luca Zidane, hijo de Zinedine y arquero de Argelia, atraviesa un gran presente en la Copa Africana de Naciones y se perfila como una de las opciones para estar en la próxima Copa del Mundo, donde su selección debutaría frente al equipo argentino.

EXCELENCIA. Luca Zidane atraviesa un gran presente con la Selección de Argelia y no recibió goles en la Copa Africana de Naciones. EXCELENCIA. Luca Zidane atraviesa un gran presente con la Selección de Argelia y no recibió goles en la Copa Africana de Naciones.
Hace 2 Hs

El apellido abre puertas, pero no ataja pelotas. En ese equilibrio incómodo se mueve Luca Zidane, arquero de la Selección de Argelia e hijo de Zinedine Zidane, que atraviesa su mejor momento internacional en la Copa Africana de Naciones. Con 27 años, el arquero todavía no recibió goles en el certamen y se consolidó como titular tras la lesión de Alexandre Oukidja, una oportunidad que supo aprovechar.

Zidane fue clave en los triunfos frente a Sudán (3-0) y Burkina Faso (1-0), y descansó en la victoria ante Guinea Ecuatorial cuando el pase a octavos ya estaba asegurado. Este martes volverá al arco para enfrentar a República Democrática del Congo en la instancia eliminatoria, con la confianza intacta y el respaldo del cuerpo técnico.

Más allá de los números, el propio Luca se encargó de marcar distancia del peso que arrastra. “Es una fuente de orgullo poder representar a mi país. Trato de ser yo mismo y de construir mi carrera en mis propios términos”, expresó durante el torneo. Nacido en Francia y con madre española, eligió defender los colores de Argelia, la tierra de sus abuelos, que emigraron a Europa en la década del '50.

Formado en la cantera del Real Madrid, nunca logró continuidad en el primer equipo debido a la presencia de Thibaut Courtois. Por eso encadenó cesiones en Carreras y Rayo Vallecano hasta recalar en Granada CF, donde hoy compite en la Segunda División española.

Su presente no pasó desapercibido y ya se proyecta más allá del torneo africano. Ante la prolongada ausencia de Oukidja, Zidane podría quedarse con el puesto de cara a la Copa del Mundo 2026. Si eso ocurre, el destino lo pondrá frente a la Selección argentina. Argelia y la Albiceleste compartirían grupo y se enfrentarían en el debut, el martes 16 de junio, en el Kansas City Stadium.

En las tribunas de Marruecos, Zinedine siguió de cerca cada presentación de su hijo y fue ovacionado por los hinchas argelinos cada vez que apareció en las pantallas. Luca, mientras tanto, eligió otro camino, más relacionado a las atajadas, con la mira puesta en un Mundial que podría cruzarlo con Argentina.

Temas Selección Argentina de fútbolArgeliaZinedine ZidaneSelección argelina de fútbolMundial 2026
