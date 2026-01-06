Kayak: el nuevo deporte que puede practicarse en el Complejo Ledesma

Cómo inscribirse en el Complejo Ledesma para hacer kayak y natación

Según informó la Municipalidad, las inscripciones serán los días hábiles de la semana –lunes a viernes–. Habrá dos horarios a los que podrán acudir los interesados para anotarse: por la mañana, de 8 a 13 y, por la tarde, de 17 a 20. La recepción se hará en la oficina de calle 25 de Mayo 971.