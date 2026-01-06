Secciones
Kayak: el nuevo deporte que puede practicarse en el Complejo Ledesma

Con propuestas renovadas que van desde el aprendizaje de kayak hasta gimnasia acuática, el Complejo Ledesma abre su temporada de verano. Conocé los costos y cómo anotarte.

Kayak: el nuevo deporte que puede practicarse en el Complejo Ledesma Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Las colonias de verano empezaron a recibir a miles de niños y adolescentes en toda la provincia. Pero cada año las ediciones deben renovarse para dar nuevas ofertas a los tucumanos. Por eso, el Complejo Ledesma incursionó en una innovadora y tentadora actividad que puede llamar la atención tanto de grandes como de chicos.

El sitio de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo será el cronograma del natatorio del Complejo Ledesma este año. Los interesados en participar deben inscribirse y abonar una cuota mensual. A cambio, podrán practicar diferentes actividades a tono con el verano como natación, kayak y aquagym.

Cómo inscribirse en el Complejo Ledesma para hacer kayak y natación

Según informó la Municipalidad, las inscripciones serán los días hábiles de la semana –lunes a viernes–. Habrá dos horarios a los que podrán acudir los interesados para anotarse: por la mañana, de 8 a 13 y, por la tarde, de 17 a 20. La recepción se hará en la oficina de calle 25 de Mayo 971.

Una vez realizada la inscripción, se debe hacer una revisión médica gratuita. Se trata de una instancia obligatoria que funciona bajo la supervisión de la Municipalidad. Se podrán hacer revisiones los lunes y miércoles de 18 a 20.30 y los martes y jueves de 9.30 a 11.30 y de 16 a 18.

Los vecinos que pagan la cuota mensual para disfrutar del natatorio olímpico del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma” en esta temporada de verano también tienen acceso gratuito a distintas actividades deportivas y recreativas en las renovadas instalaciones de avenida Sarmiento y 25 de Mayo.

Las clases de natación se dictan de lunes a viernes de 9 a 10.30; las de kayak, los lunes y miércoles de 21 a 22.30 y, las de aquagym –destinadas tanto a jóvenes como a adultos–, los martes y jueves de 9 a 10.

Para ingresar a la pileta, es obligatorio utilizar traje de baño y ojotas. Se puede utilizar remera con protección UV y tanto mujeres como varones de cabello largo deben usar gorro. Los niños pequeños deben ingresar acompañados de adultos responsables. Este grupo tiene un sector delimitado.

