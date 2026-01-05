Secciones
Salud visual durante el verano: recomendaciones para proteger los ojos en las piletas

Un especialista destacó la importancia del uso de antiparras, anteojos de sol y la consulta médica oportuna ante cualquier síntoma ocular.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia brindó recomendaciones para cuidar la salud visual durante el verano, alertando sobre los riesgos del cloro, el sol y los productos químicos en piletas, y destacó la importancia del uso de antiparras, anteojos de sol y la consulta médica oportuna ante cualquier síntoma ocular.

El doctor Daniel Dilascio, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Centro de Salud comentó: “Siempre recomendamos evitar abrir los ojos en la pileta teniendo en cuenta que lleva productos químicos, cloro, herbicidas, clarificadores que irritan los ojos y pueden provocar, alteración de la flora bacteriana y con esto, se provocan las conjuntivitis, que pueden ser químicas, tóxicas, bacterianas o virales. Las virales, son un poquito más complicadas, por lo que aconsejamos que el uso de antiparras, y cuando estén en la pileta o en la zona, usar gorra o anteojos de sol para proteger el ojo también de las radiaciones ultravioletas, que pueden llegar a provocar queratitis”.

“El sol daña, como la nieve, el invierno, los reflejos y llega a provocar en oportunidades, queratitis, que son unos lastimados en la superficie del ojo, en la córnea, que generan dolor, molestia, y terminan arruinando las vacaciones, teniendo en cuenta que el periodo de duración de una conjuntivitis, por ejemplo, es entre 5 y 10 días.  Es recomendable, además, tener precaución ante el uso de protector solar para evitar que entre en los ojos. Si eventualmente entra alguno de estos líquidos, lo aconsejable siempre es lavarlo con abundante agua y sacar los restos de los detritus o de las sustancias químicas que al ingresar provocan irritación, sequedad o ardor”, indicó.

Cuidados 

En tanto, el especialista remarcó: “Se altera la flora normal que hay dentro del ojo y se pone de manifiesto la patológica, provocando que prevalezcan virus, bacterias, generando la conjuntivitis, la secreción. Y cuando son virales, generalmente son súper contagiosas, termina toda la familia afectada. Hay que tener precaución con el uso de pastillas de cloro o multifunción, que, si no se disolvieron correctamente, dejan residuos, que al ingresar provocan lesiones bastante complicadas, como quemaduras químicas que deben ser tratadas por el médico especialista y a veces requieren incluso, en casos extremos requieren cirugía”.

Finalmente, el doctor Dilascio aseguró: “Es trascendental realizar la consulta inmediata al oftalmólogo ante la aparición de sintomatología, pero ante la eventualidad de un accidente, es importante lavarse los ojos con abundante agua, frotar ni refregar y concurrir a un centro de salud más cercano donde se va a completar esa higiene sacando sustancias que pueden haber quedado dentro de los párpados o en los fondos de saco ya que ese químico va a seguir actuando y provocando lesiones”.

