Salud visual durante el verano: recomendaciones para proteger los ojos en las piletas

“El sol daña, como la nieve, el invierno, los reflejos y llega a provocar en oportunidades, queratitis, que son unos lastimados en la superficie del ojo, en la córnea, que generan dolor, molestia, y terminan arruinando las vacaciones, teniendo en cuenta que el periodo de duración de una conjuntivitis, por ejemplo, es entre 5 y 10 días. Es recomendable, además, tener precaución ante el uso de protector solar para evitar que entre en los ojos. Si eventualmente entra alguno de estos líquidos, lo aconsejable siempre es lavarlo con abundante agua y sacar los restos de los detritus o de las sustancias químicas que al ingresar provocan irritación, sequedad o ardor”, indicó.