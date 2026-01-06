Vacaciones en San Miguel de Tucumán: opciones para disfrutar del verano sin gastar ni viajar

Así para empezar el Autobús de la Aventura, impulsado por la Dirección de Niñez y Juventud capitalina, comenzó a rodar por las calles con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente. Los paseos se realizan de jueves a domingos, con salidas a las 19 y a las 20, consolidándose como una opción pensada para las tardes de verano, cuando baja el sol y la ciudad se vuelve más amable para caminarla y recorrerla.