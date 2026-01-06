Secciones
LA GACETA
SociedadTEMPORADA ALTA

Vacaciones en San Miguel de Tucumán: opciones para disfrutar del verano sin gastar ni viajar

Paseos guiados, ferias, espectáculos, talleres y propuestas recreativas al aire libre integran una agenda que busca llenar los espacios públicos.

UN PASEO DIFERENTE. Recorrer las aguas del lago San Miguel es una de las actividades favoritas de gente de todas las edades este verano. la gaceta / archivo UN PASEO DIFERENTE. Recorrer las aguas del lago San Miguel es una de las actividades favoritas de gente de todas las edades este verano. la gaceta / archivo
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

En plena temporada estival, San Miguel de Tucumán despliega una agenda amplia de actividades gratuitas que invitan a salir de casa, ocupar el espacio público y compartir experiencias en familia. Paseos guiados, espectáculos culturales, ferias, talleres, propuestas recreativas y recorridos pensados especialmente para chicos y jóvenes intentarán convertir a la ciudad en un escenario vivo, donde el ocio también puede ser accesible y colectivo.

Así para empezar el Autobús de la Aventura, impulsado por la Dirección de Niñez y Juventud capitalina, comenzó a rodar por las calles con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente. Los paseos se realizan de jueves a domingos, con salidas a las 19 y a las 20, consolidándose como una opción pensada para las tardes de verano, cuando baja el sol y la ciudad se vuelve más amable para caminarla y recorrerla.

DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS. El Autobus de la Aventura recorrerá la ciudad de jueves a domingo por la tarde, para el entretenimiento de los más chicos. DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS. El Autobus de la Aventura recorrerá la ciudad de jueves a domingo por la tarde, para el entretenimiento de los más chicos.

“Buscamos que los chicos puedan salir, tener actividades recreativas y conocer nuestra ciudad; que no estén tanto tiempo en las pantallas, adentro de la casa, sino que salgan a los espacios al aire libre”, explicó Vanesa Castro, directora de Niñez y Juventud, al remarcar el espíritu de la iniciativa.

La cultura también encuentra su lugar bajo el cielo abierto. Durante los miércoles de todo este mes, desde la Municipalidad se sostendrá una agenda de propuestas teatrales gratuitas con el ciclo “Teatro en los Barrios” en una edición especial de verano, con funciones a las 20 en el parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco. El espacio verde se convierte así en escenario, con vecinos que se acercan con reposeras, mate y risas mientras cae la tarde.

Ferias para pasear

Los fines de semana la ciudad se llena de movimiento con las ferias municipales, que se instalan en distintos puntos estratégicos y se consolidan como uno de los paseos más seductores del verano.

VARIEDAD. Las ferias artesanales llenan de vida las plazas de la ciudad. VARIEDAD. Las ferias artesanales llenan de vida las plazas de la ciudad.

Durante sábados y domingos, de 19 y hasta la medianoche, la Feria de Artesanos funcionará en el Polo Gastronómico, en avenida Roca y Chacabuco, con puestos de artesanías, productos regionales y opciones para cenar. A pocas cuadras, la Feria Gourmet sumará sabores en la intersección de avenida Roca y 9 de Julio.

El parque Avellaneda también se suma a la propuesta con su Paseo Gastronómico, sobre calle Asunción, mientras que la Feria de Emprendedores se despliega en avenida Mate de Luna, sobre la caminería central, con una amplia oferta de productos locales.

Los domingos, además, el parque 9 de Julio recibe a los emprendedores que habitualmente integran la feria del Parque Quinto Centenario, ampliando las opciones para quienes eligen pasar la tarde entre árboles, puestos y caminatas tranquilas.

Talleres para moverse

Una parte central de la agenda estival está ocupada por los talleres culturales gratuitos, distribuidos en distintos espacios municipales como el Centro Cultural Don Bosco, la Casa del Bicentenario y la Casa de la Cultura.

La oferta es amplia y diversa. Entre las propuestas más convocantes para jóvenes se destacan los talleres vinculados al movimiento: hip hop, breaking y rap en la Casa del Bicentenario, con clases que se dictan los jueves, viernes y sábados. También hay opciones de danza árabe, folklore y danza libre para niños.

RAÍCES. El ballet Sol Naciente despliega su arte frente a la Casa Histórica. RAÍCES. El ballet Sol Naciente despliega su arte frente a la Casa Histórica.

En el Centro Cultural Don Bosco se suman talleres de tango, danzas árabes y yoga, mientras que la Casa de la Cultura completa la grilla con danzas latinas, folklore y prácticas corporales.

Para quienes se inclinan por lo artístico, hay talleres de canto, guitarra, teatro para adultos, pintura acrílica y al óleo y murga cantada. Una de las propuestas destacadas es el taller de radio y comunicación, que se dicta los viernes de 18 a 22 en la Casa del Bicentenario, pensado para jóvenes interesados en medios y producción de contenidos.

La agenda incluye además talleres vinculados a la cultura pop y audiovisual, como animé, y espacios de formación en oficios y técnicas manuales: sublimación, mosaiquismo, bordado, bijouterie, corte y confección, artesanías y reciclado.

Todas las actividades son gratuitas, con cupos limitados, y la inscripción se realiza en cada sede o a través de las redes oficiales de Cultura SMT, donde también se puede consultar la programación completa.

Más opciones para salir: agua, historia y movimiento

En un contexto donde muchas familias ajustan gastos y reorganizan sus vacaciones, la agenda gratuita de San Miguel de Tucumán aparece como una invitación concreta a habitar la ciudad de otro modo. Salir, caminar, escuchar música, aprender algo nuevo o simplemente compartir una tarde en el parque se transforma, así, en un derecho posible.

Las múltiples actividades revelan que el verano no siempre exige valijas ni rutas largas. A veces alcanza con subir a un colectivo lleno de canciones, sentarse frente a un escenario improvisado o dejarse llevar por una caminata guiada para redescubrir que, incluso en lo cotidiano, la ciudad todavía tiene mucho para ofrecer.

Experiencia acuática

Bicicletas acuáticas gratuitas en el lago San Miguel, dentro del parque 9 de Julio, disponibles de 14 a 20. Para acceder, es necesario presentar DNI.

Cultura y danza

Show de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente, a las 20, frente a la Casa Histórica, sobre calle Congreso al 100 (se suspende en caso de lluvia).

Por la mañana

Caminatas turísticas guiadas gratuitas por el casco histórico de la capital, a  partir de las 9.30, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Requieren inscripción previa online.

En la noche

Caminatas guiadas nocturnas, a las 19, que proponen redescubrir la ciudad cuando cae el sol y cambian las luces y los sonidos.

Temas San Miguel de TucumánVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios