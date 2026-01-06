Cumbia y cuarteto en carnaval: Karina y Daniel Agostini llegan a Central Córdoba

El carnaval tucumano suma una fecha que promete quedar en la agenda del verano. El lunes 16 de febrero, el Club Central Córdoba será escenario de una edición especial que reúne a grandes referentes de la música popular argentina en una sola noche. Con una grilla potente y espíritu festivo, la propuesta apunta a bailar sin pausa y celebrar a lo grande.
La cabeza del evento es Karina, una de las voces femeninas más populares de la cumbia. Con una carrera sólida y hits que atraviesan generaciones, “La Princesita” llega con un repertorio cargado de clásicos románticos y canciones que ya son himnos del género. Su presencia marca uno de los puntos más altos de la noche.
El cuarteto cordobés también dice presente con LBC y Euge Quevedo, una dupla que logró renovar el género con una fuerte conexión con el público joven. Letras pegadizas, ritmo bailable y una puesta en escena explosiva los convirtieron en uno de los fenómenos más convocantes del circuito popular actual.
La grilla se completa con nombres históricos y propuestas que garantizan diversidad sonora. Daniel Agostini, referente indiscutido de la cumbia romántica, aportará nostalgia y clásicos infaltables. Los Herrera, con su estilo festivo y arraigo popular, y Vacomoloko, banda conocida por su energía en vivo y su fusión de ritmos, terminarán de encender la pista.
Las entradas
La cita será en el Club Central Córdoba, con apertura de puertas desde las 20. Las entradas anticipadas ya están disponibles en la boletería del club, La Rockería y NorteTicket, con valores de $ 25.000 la general y $ 40.000 la VIP. La producción está a cargo de Horizonte Producciones Artísticas.
Post Instagram
Con una combinación de figuras consagradas y artistas que marcan tendencia, esta fiesta se perfila como uno de los eventos más fuertes del carnaval tucumano. Una noche pensada para cantar, bailar y vivir el verano al ritmo de la música popular.