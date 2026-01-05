Escándalo en la AFA: Estados Unidos investiga los movimientos millonarios en bancos norteamericanos

La investigación periodística expuso que TourProdEnter operó como un verdadero “embudo” de ingresos internacionales, canalizando fondos provenientes de multinacionales como Adidas (U$S 60 millones) y Warner (U$S 40 millones) durante el período de cepo cambiario en la Argentina. El contrato firmado con la AFA (hallado durante un allanamiento) estableció que la empresa percibiera el 30% de todos los ingresos del exterior, además del 10% de los egresos vinculados a logística. El acuerdo fue aprobado el 9 de diciembre de 2021 con las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa del productor teatral y exdiputado Javier Faroni, enviara la propuesta por correo electrónico.