Vuelve la Liga Argentina: cuándo debuta Estudiantes y los cinco partidos que jugará en enero

El sonido de la pelota volvió a repicar en las maderas del "Coco" Ascárate. Con las energías renovadas y el objetivo de mejorar su performance en la Liga Argentina, Estudiantes inició oficialmente su pretemporada este sábado. Bajo la atenta mirada del entrenador Fabrizio Esposito y su cuerpo técnico, el plantel puso en marcha la maquinaria para afrontar un año que promete ser intenso.
La principal novedad en el regreso a las prácticas fue la presencia de Santiago Capelli, quien se convirtió en la flamante incorporación de la "Cebra". El base de 20 años, oriundo de Junín (Buenos Aires) y con 1,80 metros de altura, llega para aportarle frescura, dinámica y conducción al equipo. Capelli ya se movió a la par de sus nuevos compañeros, mostrando una rápida adaptación al ritmo de trabajo y un fuerte compromiso con la intención del club de transformar su estadio en una verdadera fortaleza.
Sin embargo, antes de poder hacerse fuertes en casa, Estudiantes deberá afrontar una dura prueba de carácter en la ruta. El calendario de enero no ofrece tregua y obligará al plantel a armar los bolsos rápidamente. La acción comenzará este jueves 8, cuando visiten a Independiente de Santiago del Estero a las 22.00. La gira por el norte continuará la semana siguiente: el martes 13 viajarán para medirse ante Jujuy Basket (21.30) y, apenas 48 horas después, el jueves 15, enfrentarán a Salta Basket en el estadio Delmi.
El esperado reencuentro con el público tucumano llegará recién en la segunda quincena del mes. Tras la seguidilla de visitantes, la "Cebra" volverá al "Coco" Ascárate el jueves 22 para recibir a Comunicaciones, y cerrará la agenda de enero el miércoles 28 jugando como local frente a Rivadavia Basket. Con Capelli como nueva carta en la baraja y un fixture que exige concentración máxima desde el día uno, Estudiantes busca ser protagonista en este nuevo capítulo de la Liga.