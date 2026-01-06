Vuelve la Liga Argentina: cuándo debuta Estudiantes y los cinco partidos que jugará en enero

La principal novedad en el regreso a las prácticas fue la presencia de Santiago Capelli, quien se convirtió en la flamante incorporación de la "Cebra". El base de 20 años, oriundo de Junín (Buenos Aires) y con 1,80 metros de altura, llega para aportarle frescura, dinámica y conducción al equipo. Capelli ya se movió a la par de sus nuevos compañeros, mostrando una rápida adaptación al ritmo de trabajo y un fuerte compromiso con la intención del club de transformar su estadio en una verdadera fortaleza.