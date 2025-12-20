Secciones
Vuelve un conocido de la casa: Patricio Aranda es el nuevo refuerzo de Estudiantes

El club oficializó el regreso del jugador que ya vistió la camiseta en 2021. Ya se entrena con el equipo y podría sumar minutos hoy ante los riojanos.

REGRESA. Patricio Aranda se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes. REGRESA. Patricio Aranda se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes. Gentileza Lourdes Corbalán
Hace 3 Hs

A pocas horas de su última presentación del año, Estudiantes movió el tablero y confirmó una modificación en su plantilla para la Liga Argentina. El club anunció la contratación del ala-pívot tucumano Patricio Aranda, quien llega para ocupar la ficha de Fernando Alfonso, recientemente desvinculado de la institución.

Para Aranda, el estadio "Coco" Ascarate no es territorio desconocido. El jugador cuenta con una vasta trayectoria en el básquet nacional y ya defendió los colores de la "Cebra" durante la temporada 2021, por lo que su adaptación se espera que sea rápida. Su arribo se da tras un paso destacado por el Torneo Federal vistiendo la camiseta de San Martín de Tucumán, donde se erigió como una de las figuras indiscutidas: promedió casi 34 minutos en cancha, con una media de 19,8 puntos y 9,4 rebotes por encuentro.

Desde la dirigencia agradecieron el profesionalismo y la entrega de Alfonso durante su etapa en el club y le desearon éxitos en su futuro. Por su parte, Aranda ya se encuentra bajo las órdenes del cuerpo técnico y trabajando a la par de sus nuevos compañeros. El flamante refuerzo estará a disposición para el duelo de hoy a las 20.30 hs, cuando Estudiantes reciba a Amancay de La Rioja en el cierre del año.

Estudiantes busca terminar el año con una sonrisa en la Liga Argentina

