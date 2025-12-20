Vuelve un conocido de la casa: Patricio Aranda es el nuevo refuerzo de Estudiantes

Para Aranda, el estadio "Coco" Ascarate no es territorio desconocido. El jugador cuenta con una vasta trayectoria en el básquet nacional y ya defendió los colores de la "Cebra" durante la temporada 2021, por lo que su adaptación se espera que sea rápida. Su arribo se da tras un paso destacado por el Torneo Federal vistiendo la camiseta de San Martín de Tucumán, donde se erigió como una de las figuras indiscutidas: promedió casi 34 minutos en cancha, con una media de 19,8 puntos y 9,4 rebotes por encuentro.