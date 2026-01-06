Los Reyes Magos recorrieron Tucumán: qué pidieron los niños en una noche llena de magia

Más allá de los regalos, los Reyes destacaron el valor emocional de la fecha. “Es un instante hermoso, una conexión con la infancia, con la mirada y el abrazo. Nos permite volver a ese lugar donde la fantasía todavía vive”, reflexionaron. Coincidieron en que, después de Navidad y Año Nuevo, la llegada de los Reyes sigue siendo un momento muy esperado, que habilita la creatividad y la ilusión colectiva.