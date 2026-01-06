Los Reyes Magos recorrieron Tucumán: qué pidieron los niños en una noche llena de magia

Los Reyes Magos volvieron a hacerse presentes en Tucumán y renovaron una de las tradiciones más queridas por los chicos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron distintos puntos de la provincia y contaron qué fue lo que más pidieron los niños este año.
“Venimos viajando desde Oriente y anoche ya empezamos a recorrer Tucumán. La verdad, hermoso cómo nos han recibido”, dijeron a LA GACETA los Reyes, todavía emocionados por el afecto de las familias. No faltó el detalle tucumano; sí, el agua fresca, con hielo, dejada junto a los zapatitos. “Muy considerados”, agradecieron entre sonrisas, mientras explicaban que los camellos descansaban después de una larga noche de trabajo.
En cuanto a los pedidos, hubo de todo y para todos. Autos, papel para dibujar, crayones, lapiceras, pistolas de agua -muy solicitadas por el calor-, patinetas, bicicletas y “muchas rueditas”, enumeraron. Incluso hubo cartitas especiales: “Una nena nos pidió un auto y una moto para su papá”, contaron, y también recordaron que algunos adultos se animaron a pedir deseos grandes, como una casa.
Más allá de los regalos, los Reyes destacaron el valor emocional de la fecha. “Es un instante hermoso, una conexión con la infancia, con la mirada y el abrazo. Nos permite volver a ese lugar donde la fantasía todavía vive”, reflexionaron. Coincidieron en que, después de Navidad y Año Nuevo, la llegada de los Reyes sigue siendo un momento muy esperado, que habilita la creatividad y la ilusión colectiva.
La emoción también se vivió entre los chicos que se acercaron a saludarlos. Algunos confesaron no haber pedido nada y dejar “que los Reyes traigan lo que quieran”, mientras otros todavía pensaban su deseo. “Felicidad”, fue la palabra que más se repitió cuando se les preguntó qué sentían al verlos tan de cerca.