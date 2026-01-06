Franco Colapinto, sin filtro: la frustración por el flojo año de Alpine en la Fórmula 1

Tras completar su primera temporada dentro de la estructura de Alpine, Franco Colapinto hizo un balance sincero de un año complejo, marcado por la falta de competitividad del equipo y resultados muy por debajo de sus expectativas personales. El piloto argentino, que comenzó 2025 como reserva y terminó quedándose con la segunda butaca tras imponerse a Jack Doohan, habló sin rodeos sobre lo que significó transitar una campaña difícil en la Fórmula 1.
En una entrevista con la revista Rolling Stone, y a pocos días del inicio de los test de pretemporada previstos para el 26 de enero en Barcelona, el pilarense reflexionó sobre su estreno en la máxima categoría y sobre el rendimiento de una escudería que cerró el campeonato en el último lugar del Mundial de Constructores, afectada por reiterados inconvenientes técnicos en su monoplaza.
“Fue un año larguísimo, de mucho aprendizaje, pero también muy duro”, confesó Colapinto. “Nunca me había pasado sentir que no podía ser rápido ni pelear adelante. Siempre competí para ganar, para hacer podios o poles. Esta fue la primera temporada en la que eso directamente no estuvo al alcance”, expresó, dejando en claro el impacto que tuvo no poder sumar puntos a lo largo del año.
El argentino explicó que la frustración superó, en muchos momentos, el disfrute de estar en la Fórmula 1. “Sentirte inferior, ver que el resultado no llega, pesa mucho más que la alegría de cumplir el sueño. Eso fue lo más difícil de manejar”, reconoció. Y agregó otro factor clave: la presión externa. “Hay expectativas, gente que espera que ganemos, y muchas variables que tenés que controlar. Todo eso se acumula”.
Colapinto admitió que, dentro del contexto adverso del equipo, el objetivo máximo pasó a ser mucho más modesto de lo habitual. “En otros años sabía que, si hacía bien las cosas, podía pelear arriba. Acá, ganar era sumar un punto, con suerte. Cuando ni siquiera eso aparece, se hace muy cuesta arriba. Nunca había vivido algo así”, afirmó, visiblemente decepcionado.
El apoyo del público argentino a Colapinto soprende a los europeos
Más allá del balance deportivo negativo, el piloto destacó un aspecto que sí le dejó sensaciones positivas: el respaldo del público argentino. Según contó, el acompañamiento constante llamó la atención incluso dentro del paddock europeo. “Nos reconocen enseguida. Los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo”, señaló.
Incluso reveló que figuras consagradas del campeonato se sorprendieron por ese fenómeno. “Max Verstappen me dijo que no podía creer la cantidad de argentinos que aparecen en todos los circuitos”, contó, con una sonrisa.
Con la mirada puesta en los ensayos de pretemporada y en una nueva oportunidad de crecimiento, Colapinto dejó en claro que 2025 fue un golpe duro, pero también una experiencia formativa. Un año que no salió como soñaba, pero que lo obligó a convivir con la frustración, aprender desde la adversidad y sostenerse gracias al respaldo incondicional de su gente.