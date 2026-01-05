Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Las modificaciones, publicadas el 16 de diciembre, afectaron de manera simultánea a Malte SRL y Norte Argentino SRL. De acuerdo con lo consignado en los registros oficiales, ambas sociedades quedaron bajo el control de SOMA SRL, lo que en los hechos implica que pasaron a la órbita de Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. El patrón se repite en cada uno de los movimientos: una reorganización exprés que concentra el manejo societario en el mismo núcleo familiar.