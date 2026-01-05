Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Días después de que saliera a la luz el escándalo de la mansión de Villa Rosa, en Pilar, el Boletín Oficial registró una serie de cambios societarios realizados con inusual rapidez en empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia y uno de los dirigentes bajo mayor escrutinio judicial en la actualidad.
Las modificaciones, publicadas el 16 de diciembre, afectaron de manera simultánea a Malte SRL y Norte Argentino SRL. De acuerdo con lo consignado en los registros oficiales, ambas sociedades quedaron bajo el control de SOMA SRL, lo que en los hechos implica que pasaron a la órbita de Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. El patrón se repite en cada uno de los movimientos: una reorganización exprés que concentra el manejo societario en el mismo núcleo familiar.
El caso que mayor impacto genera es el de Malte SRL, una empresa clave dentro del entramado. Tal como reveló una investigación del diario Clarín, Malte fue contratada de manera directa para la instalación del sistema VAR en el fútbol argentino, una adjudicación que ya había despertado fuertes cuestionamientos.
Hasta ese momento, Malte figuraba a nombre de Mauro Javier Paz, señalado en distintos expedientes y ámbitos judiciales como presunto testaferro del grupo Toviggino. La empresa fue además propietaria, hasta 2024, de la mansión de Villa Rosa, inmueble que luego pasó a manos de Ana Lucía Conte y Nicolás Pantano, también mencionados como supuestos intermediarios del mismo entramado.
La propiedad había sido adquirida un año antes a Carlos Tevez, quien la había comprado en 2017. Ese movimiento fue analizado en una investigación judicial iniciada por Daniel Rafecas, hoy bajo la órbita del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.
En el marco del reordenamiento societario de diciembre de 2025, Paz cedió la totalidad de sus cuotas sociales de Malte a favor de SOMA SRL, quedando sin participación formal. Paz, además, ocupó el cargo de director de la liga femenina de la AFA, lo que refuerza su cercanía con la conducción del fútbol argentino.
Un entramado que excede a la AFA
Según reconstruyen distintas investigaciones periodísticas (entre ellas, informes de La Nación y Clarín), el poder de Pablo Toviggino no se limita al ámbito deportivo. Desde hace años, el tesorero de la AFA construyó una red de sociedades familiares y vínculos políticos con epicentro en Santiago del Estero, provincia gobernada por Gerardo Zamora, en donde el dirigente consolidó su base territorial.
En ese esquema aparece con fuerza Daniel Zamora, hermano del gobernador y referente de la agrupación peronista DZ, con quien Toviggino mantuvo una relación política y operativa desde su llegada a la provincia, tras emigrar desde Rosario. En ámbitos locales se señala que ese vínculo fue clave para la expansión de negocios vinculados a tierras fiscales y contrataciones estatales.
Dentro del holding familiar se destaca HT SRL, controlada por la esposa de Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, y su suegra, Julia Argentina Orellana. Esta firma funciona como sociedad madre, concentrando el control de otras empresas como Bori SRL y Barwa SRL, con la gerencia general a cargo de Darío Toviggino.
Bori y Segon: contratos públicos bajo la lupa
Bori SRL nació como una empresa familiar directa, integrada por la esposa de Toviggino y sus hijos. En abril de 2024, fue reorganizada: el 95% pasó a manos de HT SRL y el 5% quedó en poder de la suegra del tesorero, reduciendo la exposición formal del núcleo familiar sin alterar el control real.
Desde su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado en 2017, Bori comenzó a recibir contratos de seguridad y vigilancia del Estado santiagueño. Entre ellos, servicios en la Administración Provincial de Recursos Hídricos, hospitales públicos, la Fiscalía de Estado y el Consejo Provincial de Vialidad, en licitaciones donde reiteradamente resultó única oferente.
A partir de 2023, esas tareas fueron asumidas por Segon SRL, otra empresa del mismo entramado. Segon pasó a concentrar la vigilancia de los principales hospitales de la provincia, incluido el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, accediendo a contratos de montos millonarios. Las licitaciones, según consta en registros oficiales, presentan un patrón similar: oferentes alternativos desestimados por errores formales y adjudicaciones directas.
En diciembre de 2025, en pleno estallido del escándalo judicial que rodea a la AFA, SOMA SRL tomó el control de Segon, cerrando el circuito societario.
Barwa y el negocio agropecuario
Barwa SRL siguió el mismo camino que Bori. Tras la reorganización de abril de 2024, quedó bajo el control de HT SRL y la suegra de Toviggino. La firma aparece vinculada a compras de campos, producción agropecuaria y procesos judiciales de prescripción adquisitiva, además de proyectos forestales en zonas donde se registran disputas por la propiedad de la tierra.