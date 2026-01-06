El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

San Martín eligió un formato emotivo para anunciar dos incorporaciones que refuerzan la identidad del plantel. En un video publicado en sus redes oficiales, el club presentó a Lucas Diarte y Víctor Salazar, defensores que llegan para aportar experiencia, recorrido y sentido de pertenencia. Salazar, lateral derecho con pasado en Rosario Central y San Lorenzo, arriba tras su paso por el fútbol paraguayo. Diarte, en tanto, iniciará su tercer ciclo en La Ciudadela, luego de vestir la camiseta de San Martín de San Juan.
El video se apoya en una charla íntima entre ambos futbolistas, amigos desde la infancia y compadres, que por primera vez compartirán plantel en el club del que son hinchas. “Muchas veces hablamos de este sueño cuando éramos chicos. Hoy estamos acá defendiendo el escudo del club que amamos”, reconoce Diarte, dejando en claro el componente emocional que rodea sus regresos.
Post Instagram
Uno de los momentos más fuertes del material es el testimonio de Salazar, quien se emociona al recordar a su padre y el significado que tiene para su familia vestir la camiseta del "Santo". “Toda mi familia es hincha de San Martín. Mi papá siempre soñó con verme jugar acá. Sé que, donde esté, va a estar feliz”, afirma el lateral, que además valora el retorno de su amigo y compañero, a quien acompañó en un proceso personal difícil.
Diarte también se quiebra al hablar de su salida del club y de su decisión de regresar. Explica que fue un año intenso desde lo humano y que necesitó recomponerse para volver a sentirse preparado. “Sufrí mucho y mi familia también. Me fui porque no estaba bien. Hoy regreso con ganas de dar lo mejor. Amo este club y siento que lo único pendiente es ascender”.
Un mensaje directo al hincha
Sobre el final, Salazar deja una frase que funciona como síntesis del espíritu del video y del momento que atraviesa el club. “Les pido a los hinchas que vuelvan a confiar. Vamos a dejar todo en la cancha”.