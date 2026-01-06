"No estaré aquí para verte con otra persona": asesinó a su hijo de dos años en Brasil para vengarse de su ex novia

Un hombre de 21 años fue detenido en Brasil acusado de asesinar a su hijo de dos años e intentar suicidarse, en un hecho que conmocionó a la ciudad de Sorriso, en el estado de Mato Grosso. La policía sospecha que el crimen fue cometido como un acto de venganza contra su ex pareja.
El acusado fue identificado como Rairo Andrey Borges Lemos, quien quedó imputado por la muerte de su hijo Davi Lucca da Silva Lemos, de apenas dos años. Según la investigación, el joven habría asfixiado al niño dentro de su vivienda durante la jornada del viernes.
Vecinos relataron que ese día Borges Lemos puso música a alto volumen y que, poco después, escucharon ruidos provenientes de la casa. Ante la falta de respuesta, decidieron forzar la puerta de entrada. En el dormitorio encontraron al hombre y al niño inconscientes, y también hallaron una carta manuscrita.
El joven fue trasladado de urgencia a un centro médico con una herida en el cuello y logró sobrevivir. El niño, en tanto, se encontraba en estado crítico y fue sometido a maniobras de reanimación durante 30 minutos, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.
Un crimen motivado por los celos
Durante el avance de la causa, Borges Lemos confesó ante la policía que asfixió a su propio hijo tras ver una fotografía de su ex novia con otro hombre. La madre del niño declaró que llevaba aproximadamente dos semanas separada del acusado y que él se había mostrado molesto al enterarse de su nueva relación.
Según su testimonio, poco antes del hecho el joven le envió una serie de mensajes en los que le advirtió que “se llevaría al hijo consigo”.
En la carta encontrada en la vivienda, el acusado manifestó que no soportaba ver a su exnovia con otra persona, sostuvo que actuó de manera impulsiva e intentó eximirla de toda responsabilidad. En varios pasajes buscó justificar el crimen como consecuencia de su sufrimiento emocional y describió a su hijo como “un regalo de Dios”.
“Eres mi amor eterno, y no estaré aquí para verte con otra persona, mi corazón no lo soporta”, escribió. En otro fragmento señaló: “Sé que no mereces todo esto, pero necesitaba dejarte ser feliz. Lamento mucho que nuestra relación terminara, pero desafortunadamente, yo terminé con todo”.
La imputación y el avance de la investigación
Luego de recibir atención médica, Borges Lemos fue detenido por la policía. La fiscalía lo imputó por homicidio triplemente calificado: por motivo fútil, por tratarse de una víctima menor de 14 años y por el agravante de ser el padre del niño.
La comisaria Layssa Crisóstomo, a cargo del caso, fue contundente al referirse al hecho. “Es un crimen terrible, donde quien debería proteger termina matando, y por un motivo muy banal, por el final de una relación”, afirmó.
“Las personas están muy egocéntricas, no aceptan ser contrariadas y, para imponer su voluntad, son capaces de cualquier cosa, incluso quitarle la vida a un niño inocente”, agregó la funcionaria.
El acusado quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa para esclarecer en profundidad todos los detalles del caso.
Una denuncia previa por agresión
De acuerdo con la información oficial, el joven no registraba antecedentes por violencia doméstica. Sin embargo, sí había sido denunciado por un episodio de agresión ocurrido menos de un año atrás, en febrero de 2025, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un boliche del barrio Jardim Europa.
En ese hecho, Borges Lemos atacó a un cliente con una picana eléctrica y, junto a otros dos guardias, lo golpeó y lo expulsó del local tras una discusión por el uso del baño.