La inesperada confesión de Roly Serrano sobre su novia, 44 años menor que él

El amor llegó para Roly Serrano y no se negó a recibirlo pese a una gran diferencia entre él y su pareja. A sus 70 años, el actor blanqueó su romance y contó que está de novio con una mujer que tiene 44 años menos que él. Pese a las repercusiones inmediatas del romance, Serrano asegura estar feliz con su nueva novia, una actriz y productora cordobesa de 26 años.
Candelaria Saldaño Vicente es una amante de los escenarios. Desde pequeña fue una aficionada a las luces y las tablas y, apenas al terminar la secundaria, supo qué camino seguir. Hoy, sigue dedicándose a la actuación y fue en ese ambiente donde empezó su vínculo con Roly Serrano.
Roly Serrano, con una novia 44 años menor
Después del accidente automovilístico que Serrano tuvo en marzo de 2024 y tras el que estuvo ocho meses internado, llegó una alegría para su vida. Al menos así lo describe él, que no tiene reparos en mostrarse enamorado. “Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino”, contó a Infobae sobre su relación.
Candelaria, según él mismo declaró, lo ayuda y se encarga de muchas cosas en su vida, lo que le genera emoción y le sirve de compañía. Aunque el vínculo amoroso ya lleva algunos meses, pocos sabían que estaban juntos. Incluso compartieron eventos sociales, ya en pareja, como el casamiento del Coco Sily el pasado noviembre. De allí salieron las primeras fotos que se conocieron de los dos.
En sus redes sociales, ella aún no lo mostró. Pero comparten hogar y también los escenarios. Ambos participaron de la obra “Yepeto”, un clásico de Roberto Cossa que Serrano protagonizó como un profesor de literatura que se aventura a conocer la historia de amor de dos jóvenes alumnos. Saldaño Vicente, además, acompaña a su pareja en cada nuevo desafío profesional.
Quién es Candelaria Saldaño Vicente, la novia de Roly Serrano
En su cuenta de Instagram –candesaldanovicente–, la joven se presenta como Profesora y Licenciada en Teatro, ambas carreras cursadas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. En diciembre de 2023 egresó del Seminario de Teatro Jolie Libois y se recibió de actriz. En julio de 2024 se licenció.
Entre sus publicaciones, también reflexionó sobre su labor: “Considero que una actriz/un actor no se ‘recibe’ sino que se hace actuando, se hace todas las veces que actúa en un escenario, en un set de cine y TV, en un espacio escénico o performativo”.