La inesperada confesión de Roly Serrano sobre su novia, 44 años menor que él

El amor llegó para Roly Serrano y no se negó a recibirlo pese a una gran diferencia entre él y su pareja. A sus 70 años, el actor blanqueó su romance y contó que está de novio con una mujer que tiene 44 años menos que él. Pese a las repercusiones inmediatas del romance, Serrano asegura estar feliz con su nueva novia, una actriz y productora cordobesa de 26 años.