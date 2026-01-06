Miriam Lanzoni y su duro relato: la enfermedad que la obligó a dormir envuelta en papel film

Miriam Lanzoni decidió romper el silencio y mostrar una faceta íntima y dolorosa de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes crudas de su cuerpo afectado por la psoriasis, una enfermedad crónica que la atravesó durante gran parte del último año y la obligó a frenar su carrera y replantearse muchas certezas.
Con un relato sincero, Lanzoni contó que la afección no solo impactó en su salud física, sino también en su autoestima y en su vida profesional. Las lesiones, el dolor constante y la picazón extrema la llevaron a adoptar medidas desesperadas para poder descansar, como dormir con el cuerpo cubierto en papel film para proteger la piel y aliviar el ardor nocturno.
Meses de dolor, tratamientos y aislamiento
En su testimonio, la actriz describió un proceso largo y desgastante, atravesado por tratamientos que parecían no dar resultado y por la dificultad de reconocerse frente al espejo. Hubo jornadas en las que, según confesó, "la piel sana era casi inexistente y el simple hecho de mirarse se volvía insoportable".
Las noches, explicó, se transformaron en una tortura: el picor constante le impedía dormir y el cansancio se acumulaba día tras día. A esto se sumó la necesidad de suspender compromisos laborales, ya que el estado de su piel hacía imposible disimular las lesiones tanto en el cuerpo como en el rostro.
La vergüenza y el miedo a ser vista
Uno de los aspectos más duros que reveló Lanzoni fue el sentimiento de vergüenza que la acompañó durante ese período. Reconoció que le costaba exponerse públicamente y permitir que otros la vieran en un estado que no coincidía con la imagen que solía mostrar.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa experiencia límite se convirtió en un punto de inflexión. La actriz aseguró que, pese al sufrimiento, la enfermedad terminó dejándole aprendizajes profundos que hoy valora como uno de los grandes regalos del año.
Estrés, emociones y un camino de reconstrucción
Lanzoni explicó que su cuadro de psoriasis está estrechamente vinculado al estrés y a las emociones, un factor que la obligó a revisar hábitos, pensamientos y exigencias personales. Parte de su recuperación, señaló, implicó reaprender a escucharse, a cuidarse y a tratarse con mayor compasión.
Ese proceso la llevó a conectar con aspectos internos que hasta entonces había postergado y a desarrollar una mirada más amable sobre sí misma, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares
Al cerrar su testimonio, la actriz dejó un mensaje de fortaleza y esperanza. Remarcó que ninguna enfermedad "ni ninguna marca en el cuerpo define el valor de una persona y que, aun en los momentos más oscuros, es posible encontrar herramientas para reconstruirse".