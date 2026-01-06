Miriam Lanzoni y su duro relato: la enfermedad que la obligó a dormir envuelta en papel film

Miriam Lanzoni decidió romper el silencio y mostrar una faceta íntima y dolorosa de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes crudas de su cuerpo afectado por la psoriasis, una enfermedad crónica que la atravesó durante gran parte del último año y la obligó a frenar su carrera y replantearse muchas certezas.