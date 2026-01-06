Retiran del mercado una leche de fórmula para bebés por la presencia de una bacteria peligrosa

La investigación en ese caso se inició luego de que un consumidor realizara una consulta ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), tras adquirir el pan “keto y vegano” a través del sitio web de la marca y manifestar dudas sobre su autenticidad. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL detectó que en la página web de Mami Keto figuraban dos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se comercializaban los productos. Durante la revisión de los rótulos, se constató la ausencia de registros sanitarios y de información que permitiera identificar el origen de los alimentos.