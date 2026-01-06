Retiran del mercado una leche de fórmula para bebés por la presencia de una bacteria peligrosa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó este martes que Nestlé Argentina S.A. dispuso el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de fórmulas lácteas en polvo para lactantes, luego de detectarse la presencia de la bacteria Bacillus Cereus, considerada un riesgo para la salud infantil.
Según explicó el organismo sanitario, esta bacteria es capaz de producir toxinas como la cereulida, que pueden generar intoxicaciones alimentarias y provocar cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en bebés, a las pocas horas de consumir productos contaminados.
La medida alcanza a productos de elaboración nacional y a un lote importado, que fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y presentan fechas de vencimiento comprendidas entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Entre las marcas involucradas se encuentran Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO, en presentaciones de 400 y 800 gramos, y Nestlé Alfamino, este último importado desde Suiza.
La Anmat advirtió que Bacillus Cereus es una bacteria ampliamente distribuida en el ambiente, ya que puede encontrarse tanto en el suelo como en el agua, y se caracteriza por su capacidad de formar esporas altamente resistentes a condiciones adversas.
Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a la población abstenerse de consumir los productos mencionados si los tienen en su poder y a los comercios, tanto físicos como virtuales, retirarlos inmediatamente de la venta y comunicarse con sus proveedores. Para consultas, Nestlé puso a disposición la línea telefónica 0800-999-8100 (opción 3) y un correo electrónico de contacto.
Productos keto
En paralelo, la Anmat recordó que hace algunos meses dispuso la prohibición de la venta y distribución en todo el territorio nacional de los productos de la marca Mami Keto, entre ellos el “Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas”, además de otros seis productos, sin distinción de presentación, lote ni fecha de vencimiento.
La investigación en ese caso se inició luego de que un consumidor realizara una consulta ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), tras adquirir el pan “keto y vegano” a través del sitio web de la marca y manifestar dudas sobre su autenticidad. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL detectó que en la página web de Mami Keto figuraban dos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se comercializaban los productos. Durante la revisión de los rótulos, se constató la ausencia de registros sanitarios y de información que permitiera identificar el origen de los alimentos.
En ese marco, inspectores de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) se presentaron en uno de los domicilios consignados y verificaron la comercialización, además del pan investigado, de otros productos de la marca: “Yogur griego natural” en presentaciones de 170, 380 y 720 gramos, “Pepas keto” de 140 gramos, “Budín keto” de 400 gramos, “Alfajor keto” de 100 gramos, “Cookies keto” de 125 gramos y “Crackers keto” de 110 gramos. Todos fueron decomisados de inmediato por carecer de rotulación adecuada y registros sanitarios.
Las autoridades determinaron que estos alimentos se encontraban en infracción, ya que no contaban con registros sanitarios ni de establecimiento ni de producto, por lo que fueron calificados como productos apócrifos. El dictamen técnico señaló que, “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República”.
La disposición de la Anmat se basó en la recomendación técnica del INAL, que sugirió la prohibición total de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de todos los productos de la marca Mami Keto, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.