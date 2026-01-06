Horóscopo chino: los ejes de acción que deberá seguir cada signo para "domar" el nuevo año, según Ludovica Squirru

Aunque el Caballo de Fuego posee una energía que tiende al individualismo y al egoísmo, Squirru identifica una paradoja necesaria para este tiempo: el despertar de un espíritu altruista. La segunda estrategia de supervivencia radica en la búsqueda de contención afectiva en los círculos cercanos. Para la astróloga, el "costado luminoso" se encuentra en el interior del país, donde las redes de ayuda y la reinvención colectiva demuestran que compartir lo poco o mucho que se tiene es la clave para no sucumbir a la soledad del liderazgo impetuoso.