Horóscopo chino: cómo serán las energías de enero 2026 para cada signo, según Ludovica Squirru

Aún falta en el calendario lunar para llegar al 2026. En el horóscopo chino, regido bajo los ritmos del satélite natural, todavía se contabiliza como si estuviéramos en el 2025, aunque este período es muy distinto al del resto del año. Enero, que se vive bajo la influencia de la Serpiente, es un tiempo de transición que nos prepara con nuevas energías para el ciclo entrante, el cual comenzará el 17 de febrero.