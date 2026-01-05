Horóscopo chino: los signos que tienen la suerte de su lado en el comienzo del 2026, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que el 2026 puede ser de grandes augurios para algunos signos del zodíaco oriental. Ciertos animales del zodíaco se verán favorecidos por las energías de este tiempo, por lo que será importante aprovechar este impulso inicial para cambiar el rumbo que parecía determinante: es momento de darle espacio a ese proyecto laboral, a esa remodelación, a ese vínculo que da un poco de miedo o a ese nuevo hobby que tanto venías pensando.