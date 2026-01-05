Secciones
Horóscopo chino: los signos que tienen la suerte de su lado en el comienzo del 2026, según Ludovica Squirru

Comenzar el año con buenas energías es una forma de mirar el nuevo ciclo con grandes aspiraciones.

Hace 1 Hs

Comenzar el año con el pie derecho ya es significativamente positivo. Pocos conocen qué pueda pasar, pero los comienzos alegres siempre llevan a pronósticos auspiciosos, o al menos eso es lo que nos gusta creer. En este nuevo ciclo que comienza, algunos signos del horóscopo chino encuentran grandes perspectivas y oportunidades que se presentan apenas iniciado el almanaque 2026.

Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en la salud, dinero y amor en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en la salud, dinero y amor en 2026, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que el 2026 puede ser de grandes augurios para algunos signos del zodíaco oriental. Ciertos animales del zodíaco se verán favorecidos por las energías de este tiempo, por lo que será importante aprovechar este impulso inicial para cambiar el rumbo que parecía determinante: es momento de darle espacio a ese proyecto laboral, a esa remodelación, a ese vínculo que da un poco de miedo o a ese nuevo hobby que tanto venías pensando.

Los signos más beneficiados en el comienzo del 2026

Este empujón inicial del comienzo de año será importante para encarar cambios, proyectos y nuevas oportunidades. La llegada del Año del Caballo de Fuego, que comienza el 17 de febrero de 2026, será un ciclo que permitirá detenerse y avanzar más recargado. Según la pitonisa, estos son los signos bendecidos en los distintos ámbitos:

Rata: El 2026 trae a la Rata un tiempo de renovación. Lo que antes estaba estancado empezará a moverse, especialmente en el trabajo, y habrá mayor claridad para tomar decisiones. Es un año para enfocarse en lo que realmente motiva y soltar lo que ya no aporta.

Tigre: Después de años intensos, el Tigre encontrará foco y claridad. Los nuevos proyectos y decisiones estratégicas permitirán aprovechar su creatividad y entusiasmo renovados. La clave estará en administrar la energía y evitar el desgaste.

Conejo: El 2026 propone un proceso de sanación para el Conejo. Viejas heridas familiares y personales podrán ser comprendidas y ordenadas, fortaleciendo la calma interior. En lo laboral, los avances serán firmes aunque lentos, y será un buen momento para poner límites de manera saludable.

Dragón: El Dragón vivirá un año de expansión y liderazgo. Sus decisiones marcarán el rumbo y potenciarán la ambición, pero será importante equilibrar crecimiento con descanso. Mantener el bienestar será la clave para que los logros sean duraderos.

Perro: El Perro será el gran favorecido de 2026. Contará con un impulso especial tanto en lo laboral como en lo emocional, abriéndose a nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones importantes. La clave será administrar la energía y mantener el enfoque para aprovechar al máximo el año.

