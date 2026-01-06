Un tesoro romántico oculto en el Archivo Histórico de la Provincia

Un poema anónimo

“Si son tan bellas/ tus gracias ¿por qué mis celos/ que eres de la tierra cielo,/ que alumbran con sus destellos?/ Pues volviendo sus anhelos/ a mí que osada te aseguro/ que amor es el solo, tu puro/ juntas a ti se me aclara/ y es pobre comparado/ con el sol de tu hermosura./ (...) Nación en nuestra blancura/ mi amor se engendra/ pues la blanca pureza/ llegara junto a tu hermosura;/ pero no si su locura/ de mi atrevimiento vido/ quiero pintarte pues pudo/ y de mi gracia animado/ solo amor ha causado/ ciego amante, fino, y mudo/ Por el grande pensamiento/ de pintar tu perfección/ naciera por confusión/ o de amor atrevimiento;/ (...) Recibiendo en vuestra gracia/ con esto premiara la ansia/ y fe de mi pecho amoroso. Al fin tienen los malitos/ en este mi fino empeño,/ recibiendo os busca por sueño”.