Recuerdos fotográficos: conmoción en Tucumán; llegó un ídolo popular y jugó a ser “linotipista” de LA GACETA

Si bien Luis Angel Firpo fue la primera gran figura del boxeo nacional, la condición de ídolo popular estaba reservada para Justo Suárez, apodado “El Torito de Mataderos”. Su llegada a Tucumán, en mayo de 1930, provocó una revolución. A Suárez el público lo seguía masivamente a todas partes, incluso en su visita a LA GACETA. En nuestro antiguo taller se sentó a “trabajar” en una linotipo, que eran las máquinas que elaboraban los originales del diario en plomo para pasarlos luego a la impresora. Una de esas linotipos, claves durante décadas en la industria gráfica, permanece intacta junto al Archivo de LA GACETA.