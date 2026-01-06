Secciones
Recuerdos fotográficos: conmoción en Tucumán; llegó un ídolo popular y jugó a ser “linotipista” de LA GACETA

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

Si bien Luis Angel Firpo fue la primera gran figura del boxeo nacional, la condición de ídolo popular estaba reservada para Justo Suárez, apodado “El Torito de Mataderos”. Su llegada a Tucumán, en mayo de 1930, provocó una revolución. A Suárez el público lo seguía masivamente a todas partes, incluso en su visita a LA GACETA. En nuestro antiguo taller se sentó a “trabajar” en una linotipo, que eran las máquinas que elaboraban los originales del diario en plomo para pasarlos luego a la impresora. Una de esas linotipos, claves durante décadas en la industria gráfica, permanece intacta junto al Archivo de LA GACETA.

