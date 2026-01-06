Secciones
“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Por Lorenzo Marcos, especial para LA GACETA.

Hace 2 Hs

Cuando 740 niños estuvieron a la deriva en el mar y todos los países dijeron “no”, un hombre, que tenía razones para permanecer en silencio, dijo “sí”. Era el año 1942. El barco se deslizaba como un ataúd flotante en el Mar Arábigo. Había 740 niños polacos huérfanos a bordo. Sobrevivientes de campos de trabajo soviéticos, donde sus papás habían muerto de hambre o enfermos. Escaparon por Irán, pero les esperaba un castigo terrible. Nadie los aceptaría. El Imperio Británico, la potencia más poderosa, les negó la entrada a puertos a lo largo de la costa india. “No es nuestra responsabilidad”. Casi sin comida, se les acababa el tiempo.

María, de 12 años, sostuvo la mano de su hermano de 6. Ella había prometido a su mamá moribunda, protegerlo. ¿Pero cómo protegerlo si todo el mundo se volvía en contra? Las noticias llegaron al pequeño palacio en Gujarat. Su gobernante, Jam Sahib Digvijay Singhji, Maharajá de Navanagar, en el sistema real sólo un príncipe menor, tenía todas las razones para obedecer y permanecer en silencio. Los británicos controlaban los puertos, el comercio y el ejército.

Cuando sus asesores le dijeron que los niños estaban varados en el mar y que los británicos se negaban a llevarlos a cualquier puerto de la India, hizo una pregunta: “¿cuántos niños hay ahí? “Setecientos cuarenta, Majestad”. Hizo una pausa y dijo con calma: “los británicos pueden controlar mis puertos, pero ellos no controlan mi conciencia. Estos niños están atracados en Navanagarh”. Los asesores le advirtieron sobre lo que sucedería si desafiaba a los británicos, poco le importó. Envió un mensaje a la nave: “eres bienvenido aquí”. Cuando los funcionarios británicos protestaron, él se mantuvo firme. “Si los fuertes se niegan a salvar a los niño -dijo-; yo, el débil, haré lo que tú no puedas”.

En agosto de 1942 el barco entró al puerto bajo el ardiente sol de verano. Los niños caminaban sobre la cubierta como fantasmas, agotados, muchos demasiado débiles para mantenerse en pie. El Maharajá los estaba esperando en el muelle. vestido simplemente de blanco. Se arrodilló para estar al nivel de sus ojos. A través de intérpretes, dijo palabras que no habían oído desde que sus padres murieron. “Ya no sois huérfanos”. “Ustedes son mis hijos ahora”. “Soy tu Bapu” (que significa, tu padre).

María sintió el apretón de manos de su hermano. Después de meses de rechazo, estas palabras parecían surrealistas, pero estaba hablando en serio. No construyó un campo de refugiados, construyó una casa. En Balachadi creó algo increíble: un poco de Polonia en la India. Profesores polacos que entienden los traumas, comida polaca con sabor a memoria, canciones polacas en un jardín indio. Un árbol de Navidad bajo un cielo tropical.

El Bapu dijo entonces: “el sufrimiento intenta borrarte, pero tu idioma, cultura y tradiciones son sagrados, mantengámoslos aquí.” Los niños a los que les dijeron que no tenían lugar en el mundo finalmente encontraron un hogar. Se rieron de nuevo. Jugaron de nuevo. Volvieron a la escuela. María vio a su hermano perseguir un pavo real en el jardín del palacio, y su cuerpo recordó de nuevo lo que significaba la seguridad.

El Maharajá solía visitarlos a menudo. Recordaba nombres, celebró cumpleaños, vio obras de teatro de secundaria, consoló a los niños llorando por padres que nunca volverían a ver. Pagó por médicos, maestros, ropa y comida. Durante cuatro años, mientras el mundo fue desgarrado por la guerra, 740 niños vivieron no como refugiados, sino como una verdadera gran familia.

Cuando terminó la guerra y llegó la hora de irse, muchos lloraron. Balachadi era el único hogar que realmente habían conocido. Estos niños crecieron y se movieron por todo el mundo, convirtiéndose en mamás, papás, abuelas y abuelos; médicos, maestros, ingenieros y nunca lo olvidaron. La Plaza del Buen Emperador de Varsovia apareció en su honor. Las escuelas llevan su nombre. Fue galardonado con el mayor honor de Polonia. Su monumento original no estuvo hecho de piedra. Costó 740 vidas.

Hoy a los 80 años, ellos todavía se reúnen y les cuentan a sus nietos sobre un rey indio que se negó a convertir la compasión en cálculo político. En 1942, cuando los reinos cerraron sus puertas, un hombre sin obligación y con todas las razones de permanecer en silencio miró el sufrimiento y dijo: “ellos, ahora son mis hijos”. Y así el mundo cambió, silenciosamente, para siempre e inevitablemente.

