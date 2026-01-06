“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Cuando sus asesores le dijeron que los niños estaban varados en el mar y que los británicos se negaban a llevarlos a cualquier puerto de la India, hizo una pregunta: “¿cuántos niños hay ahí? “Setecientos cuarenta, Majestad”. Hizo una pausa y dijo con calma: “los británicos pueden controlar mis puertos, pero ellos no controlan mi conciencia. Estos niños están atracados en Navanagarh”. Los asesores le advirtieron sobre lo que sucedería si desafiaba a los británicos, poco le importó. Envió un mensaje a la nave: “eres bienvenido aquí”. Cuando los funcionarios británicos protestaron, él se mantuvo firme. “Si los fuertes se niegan a salvar a los niño -dijo-; yo, el débil, haré lo que tú no puedas”.