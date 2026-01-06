Cartas de lectores I: ejercer la ciudadanía activa

La ciudadania se ejerce participando y significa tomar parte en algo que nos trasciende como individuos; de hecho, se comparten ideas y actitudes tras un objetivo común. La participación social implica involucrarse en los problemas del conjunto de la comunidad, a nivel micro como macro social. Esto es, la problemática de la cuadra, del barrio, la ciudad, la región, etc... Implica un “nosotros” que nos impulsa a la acción colectiva tras un objetivo común, pues pensamos del mismo modo la realidad y los métodos para su transformación y mejoramiento. Mientras más ejerzamos la participación social y política, mas ejercemos la ciudadanía y construimos de hecho una sociedad mejor. Es imprescindible no desanimarse con el “brote conservador “ que afecta a una parte de nuestro país . Se debe incrementar la participación, aunque no sea específicamente en las estructuras institucionales clásicas tradicionales, sino también en distintas formas novedosas .Reivindicaciones con objetivos concretos y específicos donde se vaya plasmando la construcción de lazos solidarios . Estas formas de participación no siempre dentro de espacios institucionales ni tradicionales, muy probablemente serán las responsables de la reconstrucción del tejido social, cultural y político del país, en una época donde los egoísmos sectoriales conspiran contra el bienestar general de los argentinos.