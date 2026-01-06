El potencial petrolero de Venezuela, una tentación

Crece la disputa verbal

“Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”, manifestó Donald Trump cuando le preguntaron sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, respondió a través de las redes el mandatario colombiano a las amenazas de su par estadounidense.