El potencial petrolero de Venezuela, una tentación

¿Podrá Venezuela volver a convertirse en un protagonista en el mercado global del petróleo? La intervención de los Estados Unidos al país sudamericano, con la detención del presidente Nicolás Maduro, abre otras expectativas. Pero aquel interrogante admite varias respuestas:
• Con casi 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo. Sin embargo, esas reservas están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”, difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina, observa la BBC.
• En otros tiempos, Venezuela era un peso pesado del petróleo con 3,5 millones de barriles y representaba el 14% de la producción de la OPEP. Los expertos consideran que ese país puede llegar a producir hasta 4 millones de barriles. Pero, para que eso sea posible, habrá que esperar al menos una década con estabilidad institucional y política.
• La otra respuesta es netamente inversora. “Además del tiempo, para lograr aquellas cifras de producción se requeriría unos U$S 100.000 millones de inversión. Esto puede suceder mucho más rápido, pero requeriría que absolutamente todos los factores (institucionales, políticos, económicos y sociales) se alineen de forma perfecta y rápida”, afirma Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que no dejará nada al azar y que está dispuesto a administrar los recursos venezolanos. Su plan es claro: cortarle el chorro a los países que no están alineados con la principal potencia global. El caso más cercano es Cuba. Los envíos de petróleo a ese país cayeron de los 100.000 barriles diarios de la mejor época de la colaboración socialista a entre 15.000 y 27.000 barriles diarios.
La otra amenaza a los planes del republicano pasa por China. La idea de Trump es que, a partir de la intervención de EEUU en las decisiones venezolanas, las exportaciones de petróleo, que originalmente estaban previstas hacia China, se redireccionen hacia su país. El gigante asiático representó más de la mitad de las exportaciones de crudo de Venezuela, de 768.000 barriles, el año pasado, de acuerdo con un informe de la firma de análisis Kpler.
Las empresas estadounidenses que podrían involucrarse en Venezuela son principalmente grandes petroleras como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Chevron ya tiene presencia en el país, mientras que otras están explorando oportunidades para recuperar activos previamente expropiados e invertir en las enormes reservas de crudo pesado de Venezuela, indica el portal eleconomista.es. También podría haber interés por parte de las refinerías de la Costa del Golfo de EEUU que buscan fuentes de petróleo pesado menos costosas. “Su futura participación dependerá de la estabilidad política, un nuevo marco contractual con PDVSA y la resolución de las reclamaciones de indemnización pendientes”, apuntan los analistas de JP Morgan.
El redireccionamiento del crudo venezolano hacia Norteamerica tendría una base argumentativa planteada por Washington: la proximidad geográfica que, naturalemente, reduce los costos de transporte, si se toma en cuenta el envío de los barriles, por ejemplo, hacia China.
De todas maneras, el secretario de Estado, Marco Rubio, bajó el tono de las declaraciones de Trump respecto del alcance de la intervención estadounidense. Rubio planteó que Estados Unidos no gobernará el quehacer diario del país sudamericano, sino que aplicará una férrea “cuarentena petrolera” para impulsar cambios políticos. Se trata de un bloqueo naval y comercial estricto sobre las exportaciones de crudo venezolano. El objetivo es controlar la salida del petróleo mediante la intercepción de buques tanque para estrangular los ingresos del régimen residual y forzar cambios políticos, asegurando que los recursos energéticos no financien actividades ilícitas o la resistencia chavista.
En Wall Street, mientras tanto, las compañías estadounidenses aprovechan el momento. En ese contexto, las acciones de las petroleras registraron incrementos. Ese efecto fue aprovechado por ExxonMobil (2,2%), Chevron (5,1%) o ConocoPhillips (2,6%), así como la de firmas de servicios petroleros como Halliburton (7,9%) o Schlumberger (9,1%), además de empresas de refinería y transporte como Marathon Petroleum (5,9%) o Valero Energy (9,2%). En tanto, el precio del crudo Brent subió apenas un 0,1%, hasta los U$S 68,57 por barril, ante la expectativa de un posible aumento en la oferta global.
Trump vs Petro
Crece la disputa verbal
“Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”, manifestó Donald Trump cuando le preguntaron sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, respondió a través de las redes el mandatario colombiano a las amenazas de su par estadounidense.
Otra amenaza
¿Será el turno de Groenlandia?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su reclamo por “seguridad nacional” sobre Groenlandia, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a “poner fin a las amenazas” sobre una posible anexión. “Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”, dijo el republicano. “Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”, respondió el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que ratificó su postura al diálogo, pero sin presiones externas.
Decisión suiza
Bloquearon las cuentas de Maduro
El Gobierno de Suiza, a través de su Consejo Federal, ordenó este lunes el congelamiento inmediato de todos los activos financieros que Nicolás Maduro y su círculo cercano posean en territorio helvético. La medida busca prevenir cualquier intento de transferencia de fondos al extranjero en medio de la acefalía y la inestabilidad política que atraviesa Venezuela tras la captura del líder chavista el pasado sábado en Caracas. La decisión se ampara en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos (FIAA), un instrumento diseñado para actuar ante cambios abruptos de poder en el extranjero.