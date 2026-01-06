Por ahora, no incidirá en los precios internacionales

Venezuela llegó a producir en los 90, antes del chavismo, hasta 3,5 mbd. Pero, para volver a conseguir esa producción sería necesario invertir del orden de los U$S 50.000 millones, dado el estado deplorable de equipos e instalaciones, y tiempo, entre 5 y 10 años. Por lo tanto, este episodio venezolano no incidirá en el precio del petróleo por ahora. Y solo lo haría de mediar esas ingentes inversiones y la evolución de un mercado de mediano y largo plazo condicionado por la transición energética, por más que Trump se fuerce en negar la incidencia antropogénica en el cambio climático.